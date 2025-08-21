Policajta jeho vlastnou zbraňou v Nemecku zastrelil muž: Bol podozrivý z lúpeže

VÖLKLINGEN - O život dnes v západonemeckom Völklingene prišiel policajt, keď ho jeho vlastnou zbraňou zastrelil muž podozrivý z lúpežného prepadnutia čerpacej stanice. O prípade informujú agentúra DPA a server rozhlasovej a televíznej stanice SR.
Ozbrojený páchateľ čerpacej stanice prepadol neskoro popoludní a jej zamestnanci potom zavolali políciu. Dvojici policajtov sa blízko miesta činu podarilo nájsť podozrivého, ktorý sa ale bránil zatknutiu. Pri potýčke jednému z policajtov vytrhol služobnú zbraň a niekoľkokrát na neho vystrelil. Policajt zraneniam podľahol.
Centrum mesta zostáva uzavreté
Pri následnej streľbe utrpel zranenia tiež podozrivý, ktorý potom bol zatknutý. Ďalšie nebezpečenstvo podľa polície nehrozí, centrum mesta s 42.000 obyvateľmi ale zostáva uzavreté. Bližšie podrobnosti o zastrelenom policajtovi ani podozrivom zatiaľ úrady nezverejnili.