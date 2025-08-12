MIMORIADNY ONLINE Putin sa rozhodne nepripravuje na prímerie: Rusko presúva jednotky

KYJEV - krajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa podľa informácií ukrajinských tajných služieb „rozhodne nepripravuje na prímerie alebo ukončenie vojny“ a naopak ruské jednotky sa pripravujú na nové ofenzívne operácie. Prezident Ukrajiny to povedal vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom na sociálnej sieti X. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:20 Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti, zhodli sa vo vyhlásení krajiny Európskej únie s výnimkou Maďarska. Diplomatické riešenie vojny na Ukrajine, ktorú pred tromi a pol rokmi rozpútalo Rusko, musí chrániť kľúčové ukrajinské a európske bezpečnostné záujmy, zdôraznili tiež prezidenti a šéfovia vlád 26 európskych krajín podľa agentúry Reuters.
6:48 Česko podporuje americký návrh bezpodmienečného prímeria Ukrajiny a Ruska, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijal už 11. marca. Hranice štátov sa nesmú meniť silou, uviedol námestník českého ministra zahraničia Eduard Hulicus na rokovaní zástupcov diplomacie krajín EÚ, ktorú na dnes v súvislosti s chystanou schôdzkou prezidentov USA a Ruska kvôli Ukrajine zvolala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Rozhodnutie Izraela o ovládnutí mesta Gaza označil Hulicus za riskantný krok, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v tlačovej správe.
6:00 Rusko presúva svoje jednotky spôsobom, ktorý naznačuje prípravy novej útočnej operácie. Rozhodne sa nechystá na prímerie alebo ukončenie vojny. Vo svojom pravidelnom večernom posolstve to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin chce podľa neho prezentovať chystané stretnutie s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom ako svoje osobné víťazstvo a pokračovať vo svojom doterajšom rokovaní. Moskva sa k tomuto tvrdeniu nevyjadrila.
Žiadny mier?
„Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Rusi dostali signál, aby sa pripravili na povojnovú situáciu. Naopak, presúvajú svoje jednotky a sily spôsobom, ktorý naznačuje prípravu na nové útočné operácie,“ tvrdí ukrajinská hlava štátu. Zelenskyj sa tak vyjadril štyri dni pred nachádzajúcim stretnutím Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljaške Podľa prezidenta Ukrajiny je „Putin odhodlaný prezentovať stretnutie s Amerikou len ako svoje osobné víťazstvo a potom pokračovať v konaní presne tak ako doteraz a vyvíjať na Ukrajinu rovnaký tlak ako doteraz.“
K nadchádzajúcim rokovaniam sa v pondelok vyjadril aj nemecký šéf diplomacie Johann Wadephul, ktorý podľa DPA odmietol špekulácie o tom, že by Kyjev mohol Rusku odstúpiť časť svojho územia. Možnú výmenu území medzi znepriatelenými krajinami v pondelok naznačil Trump. „Násilie nesmie posúvať hranice,“ napísal Wadephul na X. Nemecko podľa neho podporuje cieľ amerického prezidenta ukončiť vojnu na Ukrajine. Výsledkom však musí byť spravodlivý a trvalý mier.