K samitu Putina a Trumpa sa vyjadrili aj slovenskí politici: TOTO si želajú najviac!

BRATISLAVA - Opozičné KDH víta akúkoľvek zmysluplnú snahu o ukončenie „nevyprovokovanej krvavej agresie Ruska na Ukrajine“. Podporuje tiež mier založený na pravde, nie na konšpiráciách. Hnutie to uviedlo v stanovisku k piatkovému stretnutiu ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom komunikačný odbor KDH.
„Premiér Robert Fico (Smer-SD) dnes opäť neodolal pokušeniu konšpirovať a opakovať naratívy ruskej propagandy, keď zopakoval, že ‚niekomu‘ vojna vyhovuje a ‚niekto‘ zneužíva Ukrajinu na oslabenie Ruska. KDH stojí na strane faktov a obetí agresie, nie na strane agresora a jeho cielených konšpirácií. Želáme si spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine viac než čokoľvek iné,“ vyhlásilo hnutie.
Trvalý mier musia podľa kresťanských demokratov chrániť dostatočné bezpečnostné záruky, aby sa agresia Ruska viac nezopakovala, či už na Ukrajine alebo inde. „V tomto duchu dúfame v pozitívny posun v rokovaniach na Aljaške. Jedným dychom dodávame, že rokovanie o Ukrajine sa nesmie odohrávať bez ukrajinského zastúpenia, preto vítame ohlásené pokračovanie rokovaní aj za účasti prezidenta Zelenského,“ uviedlo hnutie s tým, že jedine Ukrajina si môže zvoliť vlastnú budúcnosť a rozhodovať o svojom území.
Ako KDH doplnilo, v záujme Slovenska je zostať spoľahlivým partnerom, ktorý hľadá mier cez pravdu a spoluprácu, nie cez propagandu a konšpirácie.
Šutaj Eštok si želá, aby bol výsledkom samitu Trumpa a Putina mier na Ukrajine
Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva od samitu amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina najmä rozumné postoje oboch lídrov. Želá si, aby bol výsledkom rokovania mier na Ukrajine. Minister to uviedol v piatok na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.
„Verím, že to budú rozumné rokovania, že tak americká, ako aj ruská strana si uvedomuje nevyhnutnosť ukončenia tejto vojny a som osobne presvedčený o tom, že k tomuto malo už dôjsť dávno, pretože každý jeden deň trvania tohto konfliktu znamená stratené ľudské životy, tak na ukrajinskej, aj na ruskej strane a obrovské hospodárske škody,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.