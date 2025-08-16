MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala gigantický úspech: Opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami!

KYJEV - Ukrajina získala kontrolu nad šiestimi obcami, ktoré Moskva nedávno obsadila, uviedol v piatok generálny štáb ukrajinskej armády. Došlo k tomu po rýchlom napredovaní Ruska na východe krajiny ešte pred summitom prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. Informujeme podľa správy agentúry AFP. Dianie sledujeme ONLINE.
6:30 Ukrajinskí vojaci zastavili ruský postup pri strategicky významnom meste Pokrovsk na východe krajiny a ovládli šesť dedín na tomto dôležitom úseku frontu, informujú médiá s odvolaním sa na zbor Azov. Ten bol na ohrozenom úseku nasadený po tom, ako sa skupinám ruských vojakov podarilo preniknúť ukrajinskými obrannými líniami pri meste Dobropillja pri Pokrovsku až do hĺbky desiatich kilometrov.
6:00 Na Aljaške sa konal sumit ruského prezidenta Vladimira Putin a amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ukrajina sa opäť zmocnila niekoľkých obcí
Rusko v utorok rýchlo napredovalo k mestu Dobropilľa, pričom zdolalo ukrajinské obranné línie. Postup nepriateľa za posledné tri dni zastavili sily z pluku Azov spolu s ďalšími jednotkami, uviedol generálny štáb Ukrajiny. Dodal, že Kyjev znovu dobyl šesť dedín v tejto oblasti.
Podľa analýzy údajov Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktorú vykonala agentúra AFP, ruská armáda v utorok dosiahla najväčšie vojenské zisky za 24 hodín počas viac ako jedného roka. Ukrajinské úrady nariadili v júli evakuáciu rodín s deťmi z Dobropilľe. Mesto, ktoré malo pred inváziou približne 28.000 obyvateľov, je v súčasnosti pod nepretržitou paľbou ruských dronov a delostrelectva, pripomína AFP.