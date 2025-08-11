Šokujúca nehoda sedačkovej lanovky: Pretrhlo sa lano, ľudia sa zrútili k zemi! Všetko zachytila kamera

NAĽČIK - V horskom letovisku Naľčik v Kabardsko-Balkarsku sa rekreačný deň zmenil na chaos. Po pretrhnutí lana sedačkovej lanovky sa cestujúci zrútili z niekoľkých metrov – niektorí priamo do jazera, iní na tvrdú zem. Podľa agentúry TASS utrpelo zranenia desať ľudí, medzi nimi aj dieťa.
Pád z výšky a boj o život
Incident sa odohral v južnom Rusku v horskej oblasti pri meste Naľčik. Na videách zdieľaných na sociálnych sieťach je vidieť, ako sa sedačky náhle prepadávajú. Podľa Daily Mail štyria ľudia skončili v jazere pod lanovkou, ďalší dopadli na breh.
Ukrajinský portál NN, odvolávajúci sa na informácie z telegramových kanálov, uviedol, že jeden z ranených je v kritickom stave. V čase nehody bolo na lanovke 21 cestujúcich. Zasahujúci záchranári sa k nim pre náročný terén v lesnej časti dostali až po viac než hodine.
Staré zariadenie v prevádzke
Sedačková lanovka, na ktorej sa tragédia stala, bola postavená ešte v roku 1968 a má dĺžku približne 700 metrov. Turisti ju podľa Daily Mail opisovali ako „hrdzavú“ a „zastaralú“.