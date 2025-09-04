Tragédia v Lisabone: Desivé svedectvá z lanovky smrti, trojročný chlapec prežil zázrakom, otec zomrel, matka bojuje o život

LISABON - Portugalská metropola zažila v stredu večer jednu z najväčších tragédií posledných desaťročí. Slávna lanovka Glória sa vykoľajila a v plnej rýchlosti narazila do budovy. Podľa najnovších informácií zahynulo 17 ľudí, ďalších 23 utrpelo zranenia, medzi nimi aj malé dieťa.
Zrážka s budovou v centre mesta
Nehoda sa stala krátko po 18. hodine miestneho času na ulici Calçada da Glória, len pár minút od rušného centra Lisabonu. Vozidlo, ktoré patrilo k najnavštevovanejším atrakciám mesta, stratilo kontrolu v hornej časti trate, nezabrzdilo a za zákrutou s brutálnou silou narazilo do priľahlej budovy.
Podľa očitých svedkov sa kabína „rozpadla ako kartónová škatuľa“. Terézia, ktorá bola v tom čase nablízku, opísala chaos: „Videli sme, že lanovka dole už takmer stála, keď sa tá zhora rozbehla bez kontroly. Ľudia vnútri kričali od strachu. Potom nasledoval otrasný náraz.“
Bilancia: 16 mŕtvych, desiatky zranených
Podľa portugalskej televízie CNN Portugal si tragédia zatiaľ vyžiadala 17 obetí a 23 zranených, pričom päť z nich zostáva v kritickom stave. Medzi zranenými je aj trojročný chlapec. Úrady zatiaľ nevylúčili, že príčinou mohlo byť zlyhanie bŕzd.
Obete stále identifikujú – medzi nimi je aj zamestnanec, ktorý obsluhoval brzdy na lanovke. Podľa doterajších informácií nie sú medzi obeťami ani zranenými občania Česka či Slovenska. Okrem Portugalcov sú medzi zranenými dvaja Španieli a jedna Juhokórejčanka.
Rodinná tragédia s dojímavým koncom
Najsilnejší príbeh priniesla CNN Portugal: Medzi cestujúcimi bola nemecká rodina s trojročným dieťaťom. Otec zomrel na mieste, matku previezli v kritickom stave na jednotku intenzívnej starostlivosti. Dieťa, ktoré polícia vytiahla z trosiek, sa zachránilo.
„Policajt prišiel k vraku a snažil sa dostať celú rodinu von. Muž už nežil, žena zostala zakliesnená. Nakoniec sa mu podarilo vyslobodiť aspoň dieťa,“ priblížila stanica. Chlapec sa k záchrancovi okamžite pritúlil a podľa svedkov sa ho odmietal pustiť.
Policajt, ktorý slúži od svojich dvadsiatich rokov a dnes má 45, bol jedným z prvých na mieste. „Tento príbeh si ponesie do konca služby,“ poznamenala portugalská CNN.
Tí, čo mali šťastie
Osud sa zahral aj s tými, ktorí do lanovky nenastúpili. Mladá žena menom Yasmin médiám povedala, že tento dopravný prostriedok používa každý deň. „Tentoraz som si povedala, že pôjdem pešo. A práve vtedy sa to stalo,“ spomína. Na mieste zostala, aby pomáhala záchranárom.
Najhoršia nehoda lanovky za 25 rokov
Lisabonská tragédia sa okamžite zaradila medzi najtemnejšie kapitoly histórie mestských dopravných nehôd v Portugalsku. Ide o najhoršiu katastrofu lanovky za posledné štvrťstoročie.
Vyšetrovanie príčin pokračuje. Úrady skúmajú, či išlo o technickú poruchu alebo ľudské zlyhanie. Obyvatelia Lisabonu medzitým zapaľujú sviečky a prinášajú kvety na miesto nešťastia – symbol smútku za tých, ktorí sa už z jazdy domov nikdy nevrátili.
Boli medzi obeťami aj Slováci?
K tragickej nehode sa vyjadrilo sa pre topky.sk slovenské ministerstvo zahraničia. zatiaľ sa nevedelo vyjadriť, či sú medzi obeťami alebo zranenými aj Slováci: "Veľvyslanectvo SR v Lisabone je v aktívnom kontakte s príslušnými portugalskými zložkami a je pripravené poskytnúť konzulárnu asistenciu. Naďalej prebieha vyšetrovanie, zatiaľ neboli identifikované všetky obete a zranení a až následne bude preto definitívne, o akých štátnych príslušníkov išlo."