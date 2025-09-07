Vyšetrovatelia odhalili príčinu tragédie lanovky Glória v Lisabone: Pretrhnuté lano pripravilo o život 16 ľudí

LISABON – K havárii pozemnej lanovky v portugalskom hlavnom meste Lisabon, ktorá si v stredu vyžiadala 16 obetí na životoch, došlo po prerušení lana medzi dvoma vozňami. Oznámili to v sobotu vyšetrovatelia, informuje agentúra AFP.
Plánovaná vizuálna kontrola vykonaná ráno toho istého dňa však neodhalila „žiadnu anomáliu“, vyplýva zo zistenia portugalského Úradu pre prevenciu a vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd (GPIAAF). Polícia v piatok informovala, že medzi medzi 16 obeťami sú piati Portugalci, traja Briti, dvaja Juhokórejčania, dvaja Kanaďania, Francúz, Švajčiar, Američan a Ukrajinec.
Zranenia utrpelo viac ako 20 ľudí vrátane najmenej 11 cudzincov z Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Kanady, Južnej Kórey, Maroka a Kapverd. Dopravný podnik Carris, ktorý prevádzkuje mestské lanovky v Lisabone, vo štvrtok uviedol, že dodržiaval všetky protokoly na údržbu. Lanovka naposledy prešla generálnou údržbou v roku 2022 a priebežnú kontrolu vykonali vlani. Údržbu už 14 rokov zabezpečuje externý dodávateľ.
Pozemná lanovka Elevador da Glória z 19. storočia patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne je obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí absolvujú krátku, no malebnú cestu po strmom kopci. Bežne ju využívajú aj miestni obyvatelia. Je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska.