Taliansko čelí lesným požiarom: Uzavrieť museli turistické chodníky na sopke Vezuv

RÍM - Hasiči v Taliansku v nedeľu bojovali s lesným požiarom na úpätí sopky Vezuv. Úrady v jeho dôsledku uzatvorili na hore všetky turistické trasy, píše o tom agentúra AFP.
Hasičský zbor oznámil, že proti požiaru nasadil 12 tímov a šesť lietadiel typu Canadair. Plamene sa v národnom parku neďaleko mesta Neapol šíria od piatku. Hasiči na monitorovanie šírenia požiaru využívajú drony a posily údajne prichádzajú aj zo susedných regiónov.
„Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom uľahčiť hasičské operácie v postihnutých oblastiach sú všetky aktivity na turistických chodníkoch národného parku Vezuv až do odvolania pozastavené,“ vyhlásil park v sobotu. Podľa štatistiky národného parku navštívilo sopku Vezuv v roku 2024 takmer 620.000 ľudí. Odborníci tvrdia, že európske krajiny sú čoraz viac ohrozené lesnými požiarmi v dôsledku intenzívnejších horúčav spojených s globálnym otepľovaním.