Poplach v chorvátskom Splite: Dramatické VIDEO, ktoré zachytáva skazu, obrovský požiar vidieť na kilometre!

SPLIT - Chorvátske pobrežie v okolí Splitu zachvátil v noci masívny požiar. Podľa portálu Dnevnik začalo horieť pri meste Jesenice okolo druhej hodiny ráno a plamene sa rýchlo rozšírili smerom na západ.
Zásah v plnom nasadení
Na mieste zasahuje 133 hasičov s 44 vozidlami. Do akcie nasadili aj štyri špeciálne lietadlá Canadair, ktoré naberajú vodu priamo z mora a zhadzujú ju na požiarisko. Ide o techniku používanú pri najrozsiahlejších požiaroch, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu ohňa.
Silný vietor však komplikuje prácu záchranárov a ženie plamene k obci Gornja Podstrana na okraji Splitu.
Plamene pri domoch aj pri mori
Hrozivé nočné zábery zdieľala na sociálnych sieťach poslankyňa Marijana Puljaková. „Začalo to okolo druhej hodiny ráno, údajne na dvoch miestach pri Sumpetare. Ľudia hovoria, že horelo v starej dedine. Neviem, či tam boli domy alebo len lesy a vegetácia, škody sú obrovské,“ uviedla na Facebooku.
Ako informuje Dalmacija Danas, polícia uzavrela hlavnú pobrežnú cestu D8. Premávku púšťajú iba zásahové jednotky, ostatných vodičov odkláňajú na bezpečnejšie trasy.
Záznamy z miesta ukazujú plamene nebezpečne blízko obývaných oblastí aj pobrežia.
Zatiaľ bez obetí
Podľa 24sata sa napriek silnému vetru darí držať požiar mimo obytných domov. Zatiaľ nie sú hlásené škody na majetku ani obete na životoch.