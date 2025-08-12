Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

Čierna Hora žiada NATO o pomoc: Bojuje proti rozsiahlym lesným požiarom

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis)
TASR

ZÁHREB - Čiernohorská vláda v pondelok požiadala o medzinárodnú pomoc pri boji proti pretrvávajúcim lesným požiarom prostredníctvom Euroatlantického koordinačného centra NATO pre reakcie na katastrofy, Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a bilaterálnych dohôd. Informuje správa agentúry HINA.

Podľa vyhlásenia vlády Čierna Hora v posledných dňoch bojuje s intenzívnymi lesnými požiarmi na viacerých miestach. Domáce zdroje sú nedostačujúce na účinné zvládnutie požiarov, najmä v ťažko dostupných oblastiach, kde panujú vysoké teploty, silný vietor a sucho, píše HINA. „Letecké prostriedky Čiernej Hory na hasenie požiarov sú plne vyťažené, ale vzhľadom na rozsah požiarov a technické obmedzenia nedokážu splniť všetky požiadavky,“ uviedla vláda.

Čierna Hora je členom NATO od roku 2017

Čierna Hora je členom NATO od roku 2017 a v súlade s vnútroštátnymi postupmi a medzinárodnými záväzkami môže požiadať o pomoc prostredníctvom týchto mechanizmov, ak sú vyčerpané domáce kapacity. Aktívne požiare sú hlásené v blízkosti Podgorice, kde hasiči evakuujú obyvateľov, ako aj v pobrežnej oblasti v blízkosti mesta Budva a v severnej oblasti okolo mesta Bijelo Polje. V postihnutých oblastiach zasahuje čiernohorská armáda.

Tamojšie ministerstvo vnútra oznámilo, že od utorka bude v Čiernej Hore pomáhať aj hasičské lietadlo Canadair z Chorvátska a Srbsko vyslalo vrtuľník Kamov. Mimovládne organizácie ostro kritizovali premiéra Milojka Spajiča a jeho vládu za to, že sú momentálne na dovolenke a ignorujú kritickú situáciu.

Spajič reagoval na sociálnych sieťach a prisľúbil, že čiernohorská vláda poskytne všetku potrebnú pomoc občanom postihnutým požiarmi na opravu škôd a obnovenie strateného majetku. Vyjadril tiež vďaku „priateľom zo Srbska, Chorvátska a Slovinska, ako aj partnerom z Európskej únie a NATO za ich rýchlu a nezištnú pomoc v duchu regionálnej spolupráce a solidarity“.

