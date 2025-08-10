Trump nominoval TÚTO ženu do funkcie zástupkyne veľvyslanca pri OSN

Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu nominoval hovorkyňu ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceovú do funkcie zástupkyne veľvyslanca Spojených štátov pri Organizácií Spojených národov (OSN). Informuje správa agentúry Reuters a televíznych staníc BBC a CBS News.

„S potešením oznamujem, že nominujem Tammy Bruceovú, veľkú patriotku, televíznu osobnosť a autorku bestsellerov, za našu ďalšiu zástupkyňu veľvyslanca Spojených štátov pri Organizácií Spojených národov,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Od začiatku môjho druhého obdobia Tammy vynikajúco slúžila ako hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí, kde odvádzala fantastickú prácu,“ dodal.

Bruceovú, ako aj jej potenciálneho nadriadeného Mikea Waltza, bude musieť do funkcie potvrdiť americký Senát. Waltz je bývalým prezidentovým poradcom pre národnú bezpečnosť, ktorého Trump nominoval do funkcie veľvyslanca pri OSN v máji po kauze s četovacou aplikáciou Signal, kam do uzavretej skupiny nedopatrením pozvali šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga. V skupine sa diskutovalo o pripravovaných útokoch na Jemen, ku ktorým napokon došlo 15. marca.

Pracovala viac ako 20 rokov ako komentátorka americkej televíznej stanice

Hovorkyňou ministerstva zahraničia sa Bruceová stala po nástupe Trumpa do Bieleho domu. Predtým pracovala viac ako 20 rokov ako komentátorka americkej televíznej stanice Fox News. Okrem toho je autorkou kníh, v ktorých kritizuje liberalizmus a ľavicové názory. V príspevku na sociálnych sieťach Bruceová americkému prezidentovi poďakovala a uviedla, že do funkcie nastúpi v „nasledujúcich týždňoch“. Dátum jej schvaľovania dosiaľ nie je známy. „V nasledujúcich týždňoch bude moje odhodlanie presadzovať vedenie a hodnoty Ameriky na prvom mieste pokračovať na globálnej scéne v tejto novej funkcii,“ napísala na sociálnej sieti X.

