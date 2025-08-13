Trump bude hovoriť s európskymi lídrami: Označil ich za skvelých ľudí, ktorí chcú dohodu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes na svojej sociálnej sieti napísal, že bude čoskoro hovoriť s európskymi lídrami. Zároveň ich označil za skvelých ľudí, ktorí chcú, aby bola uzavretá dohoda. Oznámenie prichádza pred chystanou piatkovou schôdzkou Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške. Ruské ministerstvo zahraničia prostredníctvom svojho hovorcu označilo konzultácie požadované európskymi krajinami ohľadom Ukrajiny pred stretnutím oboch prezidentov za nepodstatné.
"Budeme o krátku chvíľu hovoriť s európskymi lídrami. Sú to skvelí ľudia, ktorí chcú, aby bola uzavretá dohoda," uviedol Trump na sieti Truth Social bez toho, aby uviedol podrobnosti.
Pred piatkovým rokovaním sa Ukrajina a jej európski spojenci snažia dať jasne najavo svoje pozície, aby sa nestalo, že sa Putin s Trumpom na niečom dohodnú a potom ich postavia pred hotovú vec. V Berlíne sa dnes preto stretne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a spoločne sa pripojí k videokonferenciám, na ktorých sa zúčastnia európski politici aj Trump.
Rusko, ktoré už tri a pol roka vedie proti Ukrajine vojnu, si okrem iného nárokuje štyri ukrajinské oblasti a tiež chce, aby sa východoeurópska krajina stala neutrálnou a nevstúpila do Severoatlantickej aliancie. Kyjev to odmieta.