Európski lídri diskutujú o územnej integrite Ukrajiny a bezpečnostných zárukách

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu po videokonferencii európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyhlásil, že šéf Bieleho domu by chcel na piatkovom stretnutí s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom presadiť trvalé prímerie na Ukrajine. Trump tiež podľa Macrona povedal, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Ukrajina. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Trump podľa Macrona ubezpečil európskych lídrov, že žiadne územné otázky týkajúce sa Ukrajiny nemožno riešiť bez Ukrajiny. „A to je postoj, ktorý podporujeme,“ citoval francúzskeho prezidenta denník The Guardian. Predstavitelia sa zároveň jasne vyjadrili, že medzi akýmikoľvek potenciálnymi územnými ústupkami a bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu musí existovať jasná súvislosť. Lídri na online stretnutí podporili aj výzvu na ďalšiu výmenu vojnových zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom, ako aj výzvu na prepustenie ukrajinských detí unesených Ruskom.
Existuje nádej, že na Ukrajine môže zavládnuť mier
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v stredu po videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril optimisticky a existuje podľa neho nádej, že na Ukrajine by mohol zavládnuť mier. Odmietol tiež možnosť právne uznať Ruskom okupované územia na Ukrajine za ruské, keďže hranice sa podľa jeho slov nemôžu meniť silou. Informuje o tom agentúra Reuters a denník The Guardian.
Sme jednotní, hovoríme jedným hlasom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu po spoločnom online stretnutí európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom označil náladu na videokonferencii za veľmi pozitívnu a zdôraznil, že lídri hovoria jedným hlasom. Vyhlásil tiež, že „všetko čo sa týka Ukrajiny musí byť prerokované s Ukrajinou“. Informuje o tom agentúra Reuters a denník The Guardian.
„Mám dojem, že úspech akýchkoľvek rokovaní závisí v prvom rade od výsledkov. Naša nálada je teraz taká, že sme jednotní, a bolo to veľmi pozitívne, pretože všetci partneri hovorili jedným hlasom, mali jedno želanie, rovnaké zásady a rovnakú víziu, čo je dôležitý krok vpred,“ zdôraznil ukrajinský prezident.
O územnej celistvosti sa nedá rokovať
Zelenskyj zároveň uviedol, že jeho pozícia ohľadom prípadných územných ústupkov voči Rusku sa nezmenila a naďalej platí ukrajinská ústava. „O akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa územnej celistvosti našej krajiny nemožno diskutovať bez ohľadu na náš ľud, na vôľu nášho ľudu a ukrajinskú ústavu,“ povedal.
Ukrajinská hlava štátu dúfa, že hlavnou témou piatkového stretnutia Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina na Aljaške bude prímerie. „Povedal som americkému prezidentovi a všetkým našim európskym kolegom, že Putin blafuje,“ povedal Zelenskyj. „Snaží sa vyvinúť tlak pred stretnutím na Aljaške na celom ukrajinskom fronte. Rusko sa snaží ukázať, že môže obsadiť celú Ukrajinu,“ uviedol. Trump ho podľa vlastných slov ubezpečil, že ho ihneď po stretnutí s Putinom bude kontaktovať. Ak sa dohodnuté ciele na rokovaní nepodarí dosiahnuť, preberú spolu, ako ďalej postupovať.