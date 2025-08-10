MIMORIADNY ONLINE Cestu k mieru na Ukrajine nemožno určiť bez nej: Biely dom zvažuje pozvať na summit Zelenského

LONDÝN/KYJEV - Cestu k mieru na Ukrajine nemožno určiť bez Ukrajiny, uviedli v spoločnom vyhlásení lídri Británie, Fínska, Francúzska, Talianska, Nemecka a Poľska a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Nevyhnutným predpokladom pre rokovania je podľa nich prímerie. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:50 Jeden človek zomrel v dôsledku ukrajinského dronového útoku v ruskej Saratovskej oblasti, uviedol dnes miestny gubernátor Roman Busargin. Útok tiež podľa neho poškodil priemyselný podnik. Celkovo ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zostrelila 121 dronov.
6:07 Iba prístup kombinujúci aktívnu diplomaciu, podporu Ukrajine a tlak na Rusko môže priniesť mier na Ukrajinu. Rozhodnutia na ceste k mieru na Ukrajine zároveň nemožno robiť bez účasti Kyjeva, uviedli v sobotu v spoločnom vyhlásení francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz, poľský premiér Donald Tusk, predseda britskej vlády Keir Starmer, fínsky prezident Alexander Stubb a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Informuje správa agentúr DPA a AFP.
6:00 Biely dom zvažuje, že na schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške 15. augusta pozve aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informovala o tom v noci na nedeľu americká televízia NBC News s odvolaním sa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa USA a ďalšie tri osoby oboznámené s priebehom príprav rokovaní. Všetky zdroje však upozornili, že Zelenského účasť nie je istá, hoci podľa vysokopostaveného predstaviteľa je „určite“ možná.
Plán postupu zverejnili zástupcovia európskych štátov
Plán postupu zverejnili zástupcovia európskych štátov po tom, ako v sobotu rokovali o snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. O pláne už počas soboty informoval americký denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na informované zdroje. V piatok 15. augusta sa Trump stretne na Aljaške so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Pôjde o bilaterálnu schôdzku, Biely dom však podľa informácií stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozýva tiež ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
"Zdieľame presvedčenie, že diplomatické riešenie musí chrániť životne dôležité bezpečnostné záujmy Ukrajiny a Európy," uvádza vyhlásenie, ktorého znenie zverejnila v noci na dnes britská vláda. Medzi tieto záujmy podľa neho patria "robustné a dôveryhodné bezpečnostné záruky, ktoré umožnia Ukrajine účinne brániť svoju suverenitu a územnú celistvosť".
"Cesta k mieru na Ukrajine nemôže byť určená bez účasti Ukrajiny," dodáva vyhlásenie s tým, že Ukrajina má slobodu rozhodovať o svojom vlastnom osude. Podľa európskych predstaviteľov môžu zmysluplné rokovania prebiehať len v kontexte prímeria či obmedzenia bojov. "Súčasná línia kontaktu by mala byť východiskovým bodom rokovaní," uviedli. Vyjadrili tiež presvedčenie, že medzinárodné hranice nemožno meniť silou, a vyslovili sa za zachovanie tlaku na Rusko s cieľom prinútiť ho k ukončeniu svojej invázie.