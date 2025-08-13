MIMORIADNY ONLINE Kim počas telefonátu s Putinom mu potvrdil plnú podporu: Drony útočili na ruskú rafinériu!

MOSKVA, KYJEV, PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin sa počas utorkového telefonátu zaviazali posilniť vzájomnú spoluprácu, potvrdila v stredu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Rozhovor sa uskutočnil tesne pred Putinovým piatkovým stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Kim vyjadril podporu Putinovi
Podľa KCNA obaja lídri komunikovali v „príjemnej, priateľskej atmosfére“ a potvrdili „svoju vôľu posilňovať spoluprácu do budúcnosti“. Agentúra Jonhap upozornila, že ide o prvý raz, čo KĽDR zverejnila podrobnosti o telefonickom rozhovore svojho vodcu so zahraničným lídrom.
Kim Čong-un počas rozhovoru s Putinom vyjadril Moskve plnú podporu. Zdôraznil „pevné presvedčenie, že KĽDR bude vždy verná duchu dohody medzi KĽDR a Ruskom a bude plne podporovať všetky opatrenia, ktoré ruské vedenie prijme v budúcnosti,“ uviedla KCNA.
Tlačová služba Kremľa už predtým informovala, že Putin s Kimom sa počas rozhovoru zaviazali ďalej rozvíjať vzájomné vzťahy a diskutovali o nadchádzajúcom summite Putina s Trumpom. O ňom sa však Pchjongjang nezmienil.
Obe strany potvrdili záväzok rozvíjať priateľské vzťahy, dobré susedstvo a spoluprácu vo všetkých oblastiach v súlade so zmluvou o komplexnom strategickom partnerstve medzi Ruskom a Severnou Kóreou, podpísanou v Pchjongjangu 19. júna 2024, doplnil Kremeľ. Putin zároveň zablahoželal Kim Čong-unovi k 80. výročiu oslobodenia KĽDR od japonskej nadvlády.
Ruský prezident sa tiež vyjadril k nasadeniu severokórejských vojakov v konflikte medzi Moskvou a Kyjevom. Podľa Kremľa vysoko ocenil podporu Severnej Kórey a vyzdvihol statočnosť, hrdinstvo a obetavosť severokórejských vojakov. Podľa odhadu juhokórejskej spravodajskej služby vyslala Severná Kórea na podporu Moskvy viac ako 10-tisíc vojakov.
Dronový útok spôsobil požiar v rafinérii v ruskom Slavjansku
Dronový útok spôsobil menší požiar v rafinérii v ruskom Slavjansku na Kubáni. Informovali o tom dnes úrady v Krasnodarskom kraji na juhu krajiny. "V Slavjansku na Kubáni dopadli trosky dronu na území rafinérie," uviedol operatívny štáb Krasnodarského kraja na juhu Ruska. "Zranení nie sú hlásení. Požiar bol rýchlo uhasený," dodal.
Ruský letecký úrad Rosavícija podľa štátnej agentúry TASS nad ránom nariadil prerušiť prevádzku letiska vo Volgograde na juhu Ruska. Neskôr bolo opatrenie odvolané. Rafinéria v Slavjansku je súkromným podnikom s kapacitou približne 100-tisíc barelov denne. Vyrába palivo pre ruský trh aj na export, poznamenala agentúra Reuters. Terčom ukrajinských dronových útokov sa v posledných mesiacoch stala opakovane.