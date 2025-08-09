Čech skončil v egyptskom väzení: Hrozí mu POPRAVA! Jeho otec je zúfalý

PRAHA/KÁHIRA - Za výrobu drog hrozí Čechovi v Egypte trest smrti. Zbyněk J. tam totiž varil pervitín a chytili ho. Jeho otec je z celej situácie zúfalý a obáva sa, že by jeho syn mohol v moslimskej krajine dostať trest smrti, a to buď obesením alebo zastrelením. Tresty za drogy sú totiž v tejto dovolenkovej destinácii veľmi prísne.
So svojom strachom o syna sa otec zveril pre CNN Prima News. Ako počiatok všetkého zlého vidí muž rozvod s matkou svojho syna. "Mal vtedy štyri roky a Zbyněk zostal u mamičky. Bol u nej takmer do svojich 30 rokov. Mamička mu nedokázala naplniť život, tak sa chytil nejakých svojich kamarátov," opísal Zbyňkov otec pre český spravodajský kanál.
Predtým, ako začal brať drogy, bol vraj Zbyněk úplne normálny mladík - športoval, nepil alkohol ani nefajčil. Potom, čo otec zistil, že jeho jediné dieťa užíva návykové látky, naliehal na neho, aby s tým prestal. Syn mu to síce sľúbil, užívať ich však neprestal.
Od brata drog sa presunul k výrobe, neskôr ušiel do Egypta
"Potom si začal drogy vyrábať. Potom ho chytila polícia a dali mu pol roka vo väzení. Ale nie za to, že by si varil drogy, ale za to, že šoféroval napriek uloženému zákazu," povedal. Počas výkonu synovho trestu mu u seba zariadil bývanie, kam sa nasťahovala aj Zbyňkova tehotná priateľka. O prvé spoločné dieťa však pár prišiel, pravdepodobne kvôli tomu, že žena aj v tehotenstve užívala drogy. Po prepustení z väzenia si však muž s priateľkou urobili druhé dieťa, dievčatko.
Ani po prepustení však s varením pervitínu neprestal a mal ísť opäť do väzenia. Rozhodol sa preto, že s priateľkou a päťmesačnou dcérou ujde do Egypta. "Nemali sa tam ako živiť, a pretože v Egypte sú všetky potrebné ingrediencie voľne predajné, tak to opäť začali variť," uviedol.
V Egypte mu hrozí poprava
Aj egyptská polícia však na ich počínanie prišla a zavrela pár do väzenia. Krajina drogový biznis tvrdo trestá. "V tom ich väzení neprežije, tam je stredovek. Pozeral som, že tam sú väzni v klietkach 300 kilometrov v púšti," opísal. Dcéru jeho syna si medzitým vyzdvihla Zbyňkova matka. "Čo ak mi ho tam popravia? Neviem, čo mám robiť. Je to moje jediné dieťa. Keby mi niekto pomohol aspoň nejakou radou. Nechcem, aby bol môj syn mŕtvy skôr ako ja," hovorí zúfalý otec s plačom.
Teraz sa čaká, ako rozhodnú egyptské súdy. Otec Zbyňka je v kontakte s ministerstvom zahraničných vecí aj zastupiteľským úradom v Egypte. "Pani konzulka hovorila, že o prípade vie, ale že nemôže nič robiť. A egyptská strana nemá žiadnu povinnosť niekoho informovať," dodal. Či si bude môcť Zbyněk Jirouš odpykať trest v Česku, zatiaľ nie je jasné. Všetko bude závisieť od dohody medzi krajinami.