Analýza odpadových vôd odhalila rekordnú spotrebu metamfetamínu, kokaínu a heroínu

SYDNEY - Analýza odpadových vôd v Austrálii odhalila rekordne vysokú spotrebu metamfetamínu, kokaínu a heroínu, vyplýva to zo správy Austrálskej kriminálnej spravodajskej komisie (ACIC) zverejnenej v piatok. Údaje v analýze sa týkajú 14,5 milióna Austrálčanov, teda asi 57 percent populácie, a vychádzajú zo vzoriek odpadových vôd odobratých v auguste a októbri naprieč krajinou, informuje agentúra DPA.
Podľa ACIC bolo v Austrálii v období od augusta 2023 do augusta 2024 spotrebovaných 22,2 ton metamfetamínu, kokaínu, heroínu a extázy, čo predstavuje 34-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Rekordné hodnoty boli podľa ACIC spôsobené predovšetkým nárastom spotreby metamfetamínu na 12,8 ton, čo znamená 21-percentný nárast v porovnaní s predošlým rokom. Je to najväčšia spotreba, ktorú Austrália zaznamenala od začiatku tohto skúmania v roku 2016.
ACIC odhalila rekordné hodnoty aj v konzumácii kokaínu, ktorá medziročne vzrástla o 69 percent na 6,8 ton. Konzumácia heroínu vzrástla o 14 percent na 1,1 ton a spotreba extázy dosiahla 1,4 ton, čo predstavuje 49-percentný nárast. Nárast spotreby týchto drog podľa ACIC súvisí s ich opätovným užívaním po poklese počas pandémie Covid-19. „Je to prvýkrát za existenciu programu, kedy sa tri drogy spotrebúvajú na rekordne vysokej úrovni súčasne, čo ilustruje dlhodobú odolnosť týchto trhov a ich schopnosť zotaviť sa z výrazného poklesu spotreby spôsobeného obmedzeniami pohybu a uzavretím hraníc v dôsledku pandémie Covid-19,“ uviedla šéfka ACIC Heather Cooková.
„Modely ACIC naznačujú, že spotreba metamfetamínu, kokaínu a extázy bude zrejme narastať až do roku 2027, hoci s najväčšou pravdepodobnosťou nie v rovnakom tempe, ako sme pozorovali (teraz),“ dodala Cooková. DPA dodáva, že odhadovaná hodnota týchto štyroch drog klesla z 12,4 miliardy austrálskych dolárov v rokoch 2022–2023 na 11,5 miliardy v rokoch 2023–2024.