Maďar pašoval z Ekvádoru kokaín v balíku so zubárskymi nástrojmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BUDAPEŠŤ - Občan Maďarska sa počas letu z Ekvádoru cez Istanbul do Budapešti pokúsil prepašovať vyše šesť kilogramov kokaínu. Národný úrad pre dane a clá (NAV) v pondelok pre agentúru MTI uviedol, že kontraband odhalili colníci na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Colníkov na podozrivú príručnú batožinu cestujúceho upozornili policajti. V balíku so stomatologickým zariadením našli ukrytých 6540 gramov podozrivých omamných látok. Testy potvrdili, že išlo o kokaín, ktorého hodnota na čiernom trhu dosahuje takmer 200 miliónov forintov (505.204 eur). Príslušníci NAV cestujúceho podozrivého zo spáchania trestného činu a zaistené drogy odovzdali Riaditeľstvu letiskovej polície (RRI).