Veľký úlovok polície! Počas akcie zaistila takmer 300 gramov pervitínu: Obvinila dve osoby

GALANTA - Vyšetrovateľ kriminálnej polície v Galante obvinil 40- a 35-ročného muža za predaj a distribúciu drog. V prípade dokázania viny im hrozí až 15-ročný trest väzenia. Počas utorkovej (5. 8.) policajnej akcie bolo zaistených vyše 290 gramov (g) pervitínu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Galantskí kriminalisti v spolupráci s trnavskými a bratislavskými „kukláčmi“ uskutočnili policajnú akciu na dvoch miestach. „Počas nej zadržali tri osoby - dvoch mužov a jednu ženu podozrivých z obchodovania s pervitínom. Drogy mali predávať priamo z domu, rozvážať autom a kolobežkou viacerým odberateľom,“ priblížila polícia.
Počas akcie policajti vykonali dve domové prehliadky, osobné prehliadky a prehliadku motorového vozidla. „Zaistili viac ako 290 gramov metamfetamínu ukrytého na rôznych miestach, prevažne v tzv. ,mŕtvych schránkach‘. Okrem drog policajti zaistili aj finančnú hotovosť a ďalšie látky a predmety, ktoré budú predmetom ďalšieho expertízneho skúmania,“ podotkla polícia.
Okresný vyšetrovateľ obvinil dvoch mužov z okresu Galanta zo zločinu nedovolená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaného spolupáchateľstvom. „Zároveň bol spracovaný podnet na ich väzobné stíhanie. V súčasnosti obvinení čakajú na rozhodnutie súdu v cele policajného zaistenia. Žena bola zo zadržania prepustená,“ dodala.