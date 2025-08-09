Na festivale Sziget to vrelo: Dav skandoval „Špinavý Fidesz“

BUDAPEŠŤ - Návštevníci hudobného festivalu Sziget v Maďarsku vyjadrili v piatok svoju nespokojnosť s premiérom Viktorom Orbánom. Podľa agentúry AFP sú protivládne pokriky na koncertoch pred budúcoročnými voľbami čoraz bežnejším javom.
Hudba a protest v jednom
Budapeštiansky Sziget patrí medzi najväčšie európske hudobné festivaly pod holým nebom a každoročne priláka približne 400 000 návštevníkov. V piatok počas vystúpenia jedného z maďarských raperov na festivale diváci skandovali „Špinavý Fidesz“. V uplynulom období sa na protivládnych zhromaždeniach hojne používa slogan „Špinavý Fidesz“ na odsúdenie premiéra Orbána a jeho strany Fidesz, ktorá je od roku 2010 nepretržite pri moci.
Podľa maďarských médií sa skandovanie tohto sloganu prvýkrát objavilo na malom festivale koncom júna. Odvtedy sa rozšírilo na festivaly po celej krajine, tiež do susedného Rumunska a na Slovensko, kde žijú početné maďarsky hovoriace komunity. Slogan dokonca kričali počas koncertov aj apolitickí umelci, píše AFP.
Orbán tento rok čelil kritike aj zo strany viacerých maďarských hudobníkov. V januári tohto roka raper Majka vydal skladbu Csurran, cseppen (Cvrkne, kvapne), ktorá má na Yotube doteraz 25 miliónov videní. V klipe sa spieva o premiérovi Pandurovi vo fiktívnej krajine Bindžistan, ktorý sa pod vplyvom séra pravdy chváli v priamom televíznom prenose korupciou a zneužívaním moci. Po natočení rozhovoru členovia štábu nečakane vypadnú z okna nemocnice. Prežil to len jeden, ale ten potom vypadol znova a premiér Pandur deň po odvysielaní rozhovoru zavádza v Bindžistane totálnu diktatúru.
Orbán čelí výzve
Pred budúcoročnými voľbami čelí Orbán bezprecedentnej výzve lídra opozície Pétera Magyara, ktorý bol od roku 2002 členom Fideszu a pracoval v dôležitých štátnych inštitúciách, píše francúzska agentúra. Nedávne prieskumy ukazujú, že Magyarova strana TISZA má podľa júnového prieskumu medzi voličmi vo veku 18 až 29 rokov výrazný náskok 42 percent.
Na tohtoročnom festivale Sziget, ktorý potrvá do pondelka, vystúpia aj americká popová hviezda Chappell Roan a britská klubová diva Charli XCX. V júli maďarská vláda zakázala provokatívnej írskej rapovej skupine Kneecap vystúpiť na Szigete a obvinila ich z antisemitských nenávistných prejavov. Organizátori festivalu tento krok označili za „bezprecedentný“ a poľutovaniahodný.