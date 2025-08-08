Česká ministerka spravodlivosti o bitcoinovej kauze: Nič nezakrývam, špekulácie o koordinátorovi sú nepravdivé

PRAHA - Akékoľvek špekulácie o tom, že sa české ministerstvo spravodlivosti pokúša zakrývať informácie o bitcoinovej kauze a že by to bolo dôvodom predčasného konca bývalého kooridnátora Davida Uhlířa, sú podľa šéfky rezortu Evy Decroix absolútne nepravdivé. Na tom, že vo funkcii pokračovať nebude, sa podľa nej dohodli spoločne. Povedala to v piatok na tlačovej konferencii, ktorú po nej požadovalo koaličné hnutie Starostovia a nezávislí (STAN).
„Žiadne otázniky nezostávajú. Nepoviem nič nové a prekvapivé, lebo pravda je stále rovnaká,“ povedala ministerka. V okamihu, keď aj z jej podnetu vznikala funkcia koordinátora, nebolo podľa jej slov isté, či sa podarí zaistiť externý audit v tak širokom rozsahu, za krátky čas a v priebehu prázdnin. Preto mal vypracovať záverečnú správu. Dohodnúť audit sa však nakoniec podarilo a už teraz je zverejnená jeho časť, kde externá firma konštatovala, že došlo k pochybeniu, pokračovala Decroix. Podotkla, že to isté konštatoval aj nezávislý koordinátor.
Ministerstvo spravodlivosti malo podľa auditu v okamihu prijatia daru dostatok informácií, ktoré mohlo zhodnotiť tak, že dar prijať nemalo. Zostávajú otázniky, či bitcoiny môžu byť výnosom z trestnej činnosti. Ministerka zdôraznila, že to môžu zodpovedať len orgány činné v trestnom konaní.
„Špekulácie o tom, že dôvodom (konca koordinátora) mohla byť snaha ministerstva nezverejňovať nepríjemné zistenia, sú absolútne nepravdivé,“ zdôraznila. Na otázku, za čo teda koordinátor dostal 160-tisíc korún (približne 6 500 eur), čo bola polovica pôvodne dohodnutej odmeny, keď záverečnú správu nakoniec nevypracuje, odpovedala, že má k dispozícii výkaz jeho činnosti a nemá problém ho zverejniť.
„Čo robil pán koordinátor? Pán koordinátor koordinoval. A v rámci toho sa zúčastňoval na všetkých rokovaniach s ministerstvom, diskutoval s jednotlivými zamestnancami, študoval tie podklady za účelom, aby boli kompletné. A v tomto ohľade som presvedčená, že jeho misia bola splnená,“ povedala Decroix.
Požiadavky hnutia STAN považuje za legitímne. Podotkla však, že aktuálne sú všetky strany už v predvolebnej kampani. „Otázniky tu boli, verím, že sa nám podarilo vysvetliť si ich,“ komentovala stredajšiu schôdzku s predsedníctvom STAN. Jediná vec, voči ktorej sa ohradila, bola, že by námestník STAN na ministerstve Karel Dvořák nemal prístup k informáciám o kauze, to podľa nej nie je pravda.
K obnoveniu dôvery treba postupovať jasnejšie, reagoval Rakúšan
K obnoveniu dôvery treba postupovať jasnejšie a otvorenejšie, reagoval minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakúšan na dnešnej tlačovej konferencii ministerky spravodlivosti Evy Decroix (ODS). Nie je si istý, či rozptýlila všetky pochybnosti okolo odchodu koordinátora k objasneniu bitcoinovej kauzy Davida Uhlířa. Rakúšan to napísal na sieti X. O vysvetlenie okolností konca Uhlířa Starostovia Decroix požiadali v stredu. Ministerka v reakcii uviedla, že hovorí len to, čo sú fakty a nevie si vymyslieť nič nové, čo by mohlo viac uspokojiť požiadavky.
"Keď ide o zachovanie dôvery ľudí v také dôležité inštitúcie štátu, ako je ministerstvo spravodlivosti, máme ako Starostovia vysoké nároky na transparentnosť, zrozumiteľnosť a schopnosť sebareflexie. Som presvedčený, že na obnovenie dôvery je potrebné postupovať jasnejšie a otvorenejšie," uviedol Rakúšan. Ocenil snahu Decroix kauzu riešiť. "Uvedomujem si, že bitcoinová kauza a jej vyšetrovanie presiahnu toto volebné obdobie. V prípadnej ďalšej vláde na pôdoryse súčasnej koalície preto budeme požadovať, aby ministerstvo spravodlivosti viedlo hnutie Starostovia," dodal.
"Úprimne priznávam, že tým, že stále hovorím, len to, čo sú fakty a to, čo je pravda, tak ja si neviem vymyslieť nič nové, čo by mohlo viac uspokojiť tie požiadavky. Ja tu iba môžem odpovedať na základe vecí, ako sa reálne stali a rozptyľovať pochybnosti," reagovala na Rakúšana Decroix na tlačovej konferencii. "Že si ministerka sadne so svojím poradcom, a zistí, že ďalšie fungovanie koordinačných procesov, ktoré on mal za úlohu, je nadbytočné a nič nové by neprinieslo, je možné zistenie, ktoré vy ako médiá môžete považovať za nedostatočné, ale v zásade vlastne žiadne iné nie je. A môžem ho opakovať raz, dvakrát, päťdesiatkrát, môžem poukazovať na všetky ostatné okolnosti, ktoré sa dejú, ale nemôžem k nemu pridať nič, pretože nič iné na tom nie je," dodala ministerka.