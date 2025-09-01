Šok počas stretnutia s voličmi! Babiša jeden z občanov fyzicky napadol, skončil v nemocnici

PRAHA - Českého expremiéra a predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša jeden z občanov počas stretnutia s voličmi v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji fyzicky napadol. Podľa poslanca hnutia Aleša Juchelku, ktorý s Babišom na stretnutí bol, ho jeden z účastníkov zasiahol barlou do hlavy. Babiš následne odišiel na ošetrenie do nemocnice. Uviedol to server Novinky.cz, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Podľa serveru iDNES Babiša udrel neznámy muž barlou do chrbta, Babiša ošetrovali vo frýdecko-miesteckej nemocnici. „Je vo Frýdku-Místku na CT, snáď bude všetko v poriadku,“ povedal Juchelka Českej televízii s tým, že sa Babiš po incidente podrobil röntgenovému vyšetreniu.
Muž ho udrel do hlavy
„Áno, môžem potvrdiť, že pán predseda bol napadnutý jedným z občanov barlou. Muž ho udrel do hlavy,“ citoval server Juchelku. Babiš potom podľa jeho slov odišiel do nemocnice, ale zatiaľ nevie, v akom je stave, pretože on v naplánovanom predvolebnom turné pokračoval na ďalšie miesta. „V akom je zdravotnom stave, budeme ešte len zisťovať, zatiaľ tieto informácie nemám,“ dodal. Útok neskôr potvrdil aj hovorca hnutia Martin Vodička. Podľa neho však Babiša niekto udrel kovovým predmetom
Na incident už reagoval minister vnútra a predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan, ktorý násilie v akejkoľvek forme označil za neprijateľné. „Dnešný útok na Andreja Babiša jednoznačne odsudzujem. Lepšiu budúcnosť pre našu krajinu hľadajme v stretoch argumentov a ideí, nie vo fyzickom násilí,“ napísal na sieti X Rakušan. Verí, že polícia incident rýchlo vyšetrí. Konanie neznámeho muža odsúdil aj minister poľnohospodárstva a predseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Ak s niekým nesúhlasíte, hlasujte podľa toho vo voľbách. Prajem Andrejovi Babišovi, aby bol v poriadku,“ dodal.
Útok je jedným z dôsledkov nenávistnej kampane
Podľa prvého podpredsedu hnutia Karla Havlíčka je útok jedným z dôsledkov nenávistnej kampane, ktorú podľa jeho slov vedie koalícia SPOLU, Piráti a v posledných dňoch aj hnutie STAN. „Teraz to skončilo úderom do hlavy, nabudúce to môže byť horšie. Kampaň založili na vyvolávaní strachu a nenávisti. Varovali sme, že to môže skončiť podobne a stalo sa,“ napísal Havlíček na sieti X.