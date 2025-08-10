Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Príbuzní sú vo veľkom strachu: Totálne zabratie Gazy by skončilo tragédiou! Je to rozsudok smrti pre rukojemníkov

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)
JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (75) presadzuje plán na obsadenie celej Pásma Gazy a vysídlenie palestínskeho obyvateľstva – napriek nesúhlasu armádneho velenia. Krok už schválil bezpečnostný kabinet, no čelí ostrej kritike doma aj v zahraničí.

Opozícia: recept na tragédiu

Líder opozície Jair Lapid (61) označil rozhodnutie dobyť mesto Gaza za „katastrofu, ktorá povedie k ďalším katastrofám“. Podľa neho plán znamená ohrozenie života rukojemníkov zadržiavaných Hamasom aj riziko strát medzi izraelskými vojakmi. Na platforme X obvinil Netanjahua, že ustúpil tlaku krajne pravicových ministrov Itamara Ben-Gvira a Bezalela Smotricha, ktorí dlhodobo presadzujú úplné ovládnutie Gazy a vysťahovanie jej približne dvoch miliónov obyvateľov.

Netanjahu pre americkú televíziu Fox News uviedol, že Izrael chce získať kontrolu nad celým územím, no nechce ho trvalo okupovať. Tvrdí, že Gaza má byť „oslobodená od Hamasu“ a následne odovzdaná iným silám.

Kritika z Londýna

Britský premiér Keir Starmer varoval, že izraelský plán len prehĺbi konflikt. „Tento krok nepovedie k ukončeniu bojov ani k prepusteniu rukojemníkov. Prinesie len ďalšie krviprelievanie,“ uviedol vo vyhlásení. Podľa neho je potrebné okamžite presadiť prímerie, zvýšiť humanitárnu pomoc a dosiahnuť dohodu o prepustení všetkých rukojemníkov. Hamas by podľa Starmra nemal mať miesto v budúcej správe Gazy.

Rodiny rukojemníkov: rozsudok smrti

Do diskusie vstúpili aj príbuzní unesených. Fórum rodín rukojemníkov označilo rozhodnutie vlády za „kolosálnu katastrofu“ a „trest smrti“ pre ich blízkych. Podľa nich ide o otvorené priznanie, že politické vedenie sa vzdalo snahy o ich záchranu.

