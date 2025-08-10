Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Muž kolaboval! Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Malej Fatre

Horskí záchranári pod vrchom Minčol pomáhali mužovi s poranením hlavy
Horskí záchranári pod vrchom Minčol pomáhali mužovi s poranením hlavy (Zdroj: hzs.sk)
TASR

TERCHOVÁ - Horskí záchranári v sobotu (9. 8.) pomáhali 32-ročnému turistovi, ktorý bol vyčerpaný a kolaboval pri kolibe v Malej Fatre. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.

„Na pomoc mu odišli jeden profesionálny a dvaja dobrovoľní záchranári. Po príchode na miesto pacienta vyšetrili a transportovali ho pomocou terénneho vozidla do Štefanovej, kde si ho do starostlivosti prebrala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ dodali z HZS.

