Obrovské utrpenie mladej ženy: Nevie sa zbaviť sústavných orgazmov! Lekári sú bezmocní

PEKING - Lekári v Pekingu riešia nezvyčajný a pre pacientku vysoko vyčerpávajúci problém. Neznáma dvadsaťročná žena trpí zriedkavým stavom, pri ktorom zažíva opakované a spontánne orgazmy bez sexuálneho podnetu. Jej príbeh, publikovaný v odbornom časopise AME Case Reports, zaujal aj medzinárodné médiá.
Stav, ktorý ničí bežný život
Podľa autorov štúdie Jing Yan a Dafang Ouyang ide o symptómy pretrvávajúcej genitálnej vzrušivosti – PGAD (persistent genital arousal disorder). Tento syndróm spôsobuje opakované orgazmické reakcie sprevádzané telesným vzrušením, a to bez sexuálnej aktivity.
Hoci sa to môže zdať ako neobvyklý druh „výhody“, realita je opačná. Stav výrazne narúša psychickú pohodu, schopnosť pracovať, učiť sa či udržiavať vzťahy. Pacientka kvôli nemu nemohla chodiť do školy, zamestnať sa ani viesť normálny spoločenský život.
Prvé príznaky už v tínedžerskom veku
Problémy sa objavili, keď mala len 14 rokov. Vtedy začala pociťovať „elektrizujúci“ pocit v bruchu, ktorý sprevádzali panvové kontrakcie podobné orgazmu. Zároveň sa u nej rozvinula precitlivenosť a nezvyčajné presvedčenia, vrátane pocitu, že jej okolie dokáže čítať myšlienky.
O rok neskôr bola hospitalizovaná a liečená pre depresívne a psychotické symptómy. Nasledovali rôzne terapie – od antiepileptík po psychiatrické lieky – no symptómy pretrvávali. Pacientka dokonca verila, že jej orgazmy vyvolávajú vonkajšie podnety.
Vyšetrenia a diagnóza
Keď nakoniec vyhľadala špecialistov v pekinskej nemocnici, jej stav bol už natoľko vážny, že pri pokuse opísať symptómy ju opakovane prerušovali orgazmické reakcie.
Neurologické vyšetrenia vrátane EEG vylúčili epilepsiu a zobrazovacie metódy neodhalili žiadne štrukturálne abnormality v mozgu ani v pohlavných orgánoch. Po nasadení antipsychotickej liečby sa symptómy aj bludy zmiernili – a pacientka sa dokázala vrátiť do práce aj medzi ľudí.
Problémom však je, že pri prerušení liečby sa stav rýchlo zhoršil.
Raritný a málo preskúmaný syndróm
PGAD bol prvýkrát odborníkmi opísaný v roku 2001 a odhaduje sa, že postihuje približne 1 % žien v USA. Napriek tomu je stále málo diagnostikovaný. Podľa Cleveland Clinic môžu príčiny zahŕňať poruchy nervov, zmeny prietoku krvi, vedľajšie účinky niektorých antidepresív alebo nerovnováhu dopamínu – neurotransmiteru, ktorý hrá kľúčovú úlohu v systéme odmeňovania a sexuálneho vzrušenia.
V prípade tejto pacientky pravdepodobne práve antipsychotiká znížili dopamínovú aktivitu a tým aj frekvenciu neželaných reakcií.
Napriek čiastočnému úspechu liečby zatiaľ neexistuje jednoznačný a trvalý spôsob, ako PGAD úplne vyliečiť.