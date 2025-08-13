Slovenský pas je výnimočný! Patrí medzi desiatku najsilnejších na svete: Takéto sú výhody

BRATISLAVA - Občania Slovenskej republiky majú deviaty najsilnejší cestovný pas na svete. Umožňuje im bezvízový vstup do 183 krajín. Slováci môžu bez víz cestovať okrem všetkých členských štátov Európskej únie aj do Brazílie, Číny, Japonska, Kanady, Mexika, Spojených štátov amerických, Thajska či najnovšie aj do Vietnamu. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), cestovný pas SR sa od roku 2006 prepracoval z 22. miesta na súčasnú deviatu pozíciu v poslednom hodnotení globálneho indexu sily pasov Henley Passport. „Od 15. augusta tohto roka dochádza k zrušeniu vízovej povinnosti pre občanov SR cestujúcich do Vietnamu za turistikou na prvých 45 dní a v minulom roku sa nám podarilo dohodnúť zrušenie vízovej povinnosti pri cestách do Číny na prvých 30 dní pobytu v krajine,“ podotkol šéf slovenskej diplomacie. MZVEZ podľa jeho slov priebežne rokuje s ďalšími krajinami o rozšírení bezvízového vstupu pre držiteľov slovenských pasov.
Občania SR môžu cestovať bez víz najnovšie aj do Vietnamu, ktorého rezort diplomacie v utorok (12. 8.) oficiálne oznámil zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Slovenska. Táto zmena v podmienkach vstupu do krajiny sa týka ďalších desiatich členských štátov EÚ a Švajčiarska. Ministerstvo doplnilo, že oslobodenie od vízovej povinnosti sa týka turistov a návštevníkov zo Slovenska, ktorých pobyt vo Vietname nepresiahne 45 dní a ich cestovný pas musí byť platný minimálne šesť mesiacov od dátumu vstupu. Opatrenie podľa neho nadobudne platnosť 15. augusta tohto roka a bude predbežne trvať tri roky.
Podľa generálneho riaditeľa sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igora Pokojného bezvízový vstup do aktuálne 183 krajín znamená, že držitelia slovenského cestovného pasu môžu bez toho, aby museli žiadať o víza, cestovať do viac ako 80 percent svetových destinácií. „Z ostávajúcich 43 krajín s vízovou povinnosťou pre občanov SR až do 22 môžu slovenskí cestovatelia požiadať o víza elektronicky - a teda nemusia osobne navštíviť veľvyslanectvo príslušnej krajiny,“ priblížil Pokojný. Príkladmi takýchto cestovných destinácií sú podľa rezortu Austrália či Nový Zéland.
MZVEZ odporúča občanom SR pred vycestovaním do zahraničia navštíviť webovú stránku rezortu diplomacie, kde si môžu vopred skontrolovať aktuálne informácie o cieľovej destinácii, rovnako využiť možnosť bezplatnej registrácie pred cestou. Následne si skontrolovať platnosť cestovného dokladu, spraviť si jeho kópiu a zabezpečiť si cestovné poistenie.
Ak sa občania SR ocitnú po vycestovaní v krízovej situácii ohrozujúcej ich bezpečnosť, zdravie alebo život, slovenská diplomacia je pripravená poskytnúť im informácie kdekoľvek vo svete v akomkoľvek čase na čísle +421 2 5978 5978.