Nepochopiteľný príbeh: Tínedžer stratil na letisku rodičov! Bez letenky nasadol do nesprávneho lietadla

MADRID - 15-ročný chlapec, ktorý sa na letisku oddelil od rodičov, skončil v Taliansku namiesto Londýna. Po hrôzostrašnej situácii, ktorá vyvolala paniku u rodiny, nastala záhadná cesta do Milána, ktorá šokovala aj odborníkov.
V pondelok 4. augusta sa na letisku v španielskej Menorce odohral bizarný incident. 15-ročný britský tínedžer sa bez letenky dostal na nesprávny let a namiesto plánovaného návratu do Londýna skončil v Miláne. O udalosti sa dozvedeli úrady až po tom, čo sa rodičia chlapca zdesene snažili nájsť svojho syna, ktorý sa pred odletom z dovolenky na Baleároch od nich oddelil.
Záhadné zmiznutie na letisku: Ako sa to stalo?
Rodičia okamžite spustili poplach. Po prekontrolovaní kamerových záznamov polícia zistila šokujúci fakt – chlapec prešiel cez všetky bezpečnostné kontroly a bránu bez toho, aby mal platnú letenku. Miestne úrady a zamestnanci leteckej spoločnosti easyJet spoločne pátrali po jeho osude, no nezdalo sa, že by na letisku bol niekto, kto by si všimol, že tínedžer cestuje bez sprievodu.
Rýchla reakcia miestnych úradov
Našťastie sa všetko dobre skončilo. Po prílete do Milána bol chlapec privítaný miestnymi úradmi a zamestnancami easyJet, ktorí ho okamžite umiestnili do bezpečia. Letisko zabezpečilo, aby sa jeho matka mohla čo najrýchlejšie dostať na miesto a priviesť ho späť do Británie.
Reakcia z easyJet: Vyšetrovanie stále prebieha
Zástupca spoločnosti easyJet pre The Independent uviedol: „V súčasnosti vyšetrovanie prebieha v spolupráci s letiskom a našimi partnermi na v Miláne. Zistíme, ako sa mladý pasažier dostal na nesprávny let. Po príchode do Milána ho naším tímom privítali miestni úradníci a rodina bola okamžite kontaktovaná.“
Spoločnosť zaručila, že bezpečnosť a pohoda všetkých pasažierov je jej najvyššou prioritou a že úzko spolupracuje s letiskami, aby podobné situácie v budúcnosti nenastali.