Veľká pátracia akcia: V Chorvátsku sa na mori stratili turisti! Plavba sa zmenila na boj o prežitie

ZÁHREB - Búrka, stratená loď a nekonečné more okolo. Presne taká bola streda pre talianskych turistov, ktorých plavba pri chorvátskom pobreží sa zmenila na boj o prežitie. Do pátrania sa zapojila armáda aj pobrežná stráž a práve vďaka rýchlej reakcii sa podarilo nájsť ich živých.
Poplach na Istrii
Keď sa na západnom pobreží Istrie stratila stopa po malej lodi s dvomi ľuďmi na palube, okamžite sa rozbehla rozsiahla akcia. Velenie prevzala chorvátska pobrežná stráž v spolupráci s armádou. Do terénu vyplávali hliadkové člny, do vzduchu vzlietol špeciálne vybavený pátrací letecký tím. Informácie o dramatickom hľadaní priniesol aj portál Danas.
Kľúčová stopa z oblohy
Ako potvrdil brigádny generál Damir Barišić pre web 24ur, zásadným momentom bolo nasadenie lietadla: „Let trval hodinu a pätnásť minút. Pátranie zabralo približne pol hodiny, kým sme ich našli.“
Generál dodal, že akcia bola mimoriadne náročná, keďže prehľadávali celé západné pobrežie Istrie. V momente, keď posádka lietadla zachytila čln, okamžite odoslali súradnice záchranárskym lodiam.
Desať minút do záchrany
Na udané miesto sa bleskovo vydali námorní záchranári. Po desiatich minútach našli vystrašenú dvojicu na gumovom člne. Odtiaľ ich dopravili do prístavu v Pule a následne previezli do miestnej všeobecnej nemocnice.
Podľa lekárov sú obaja talianski turisti v stabilizovanom stave a mimo bezprostredného ohrozenia života – ich dobrodružstvo na Jadrane sa skončilo šťastným koncom.