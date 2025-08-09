Streľba na Times Square! Tínedžer spôsobil paniku, hlásia troch zranených

NEW YORK - Traja ľudia utrpeli zranenia v sobotu počas streľby na námestí Times Square v New Yorku. Polícia zadržala podozrivého 17-ročného strelca. Informuje agentúra AFP a denník New York Post.
Hovorca polície ozrejmil, že k streľbe na známom námestí došlo približne o 1.20 h miestneho času (7.20 h SELČ).
Tri zranenia bez ohrozenia života
Pri streľbe utrpela 18-ročná žena ľahké zranenia krku a dvaja muži vo veku 19 a 65 rokov utrpeli zranenie dolných končatín. Všetkých previezli do nemocnice a podľa polície ani v jednom prípade nejde o život ohrozujúce zranenia.
Páchateľ zadržaný, zbraň zaistená
Vzhľadom na vek páchateľa polícia nezverejnila jeho meno a dosiaľ neboli ani vznesené obvinenia. „Útočník bol vzatý do policajnej väzby a strelná zbraň bola zaistená,“ dodal hovorca. AFP tvrdí, že k sobotňajšej streľbe došlo na križovatke 44. ulice a Siedmej Avenue, v centre divadelnej štvrte mesta, obľúbenej medzi turistami.
Koncom júla došlo v New Yorku k podobnému incidentu. Strelec v tom čase zabil štyri osoby a podľa všetkého následne otočil zbraň proti sebe a vzal si život v jednom z mrakodrapov v newyorskej štvrti Manhattan. Jednou z obetí bol aj policajt.