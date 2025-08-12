Nákup školských pomôcok sa zmenil na horor: Streľba v obchode a smrť viacerých ľudí!

AUSTIN - Traja ľudia dnes prišli o život pri streľbe na parkovisku obchodného domu Target v meste Austin v americkom štáte Texas. Polícia uviedla, že podozrivého muža zadržala, píše agentúra AP.
Podozrivý po streľbe ušiel z miesta činu, ukradol a nabúral auto a následne ukradol ďalšie vozidlo, povedala na tlačovej konferencii šéfka polície v Austine Lisa Davisová. Polícia podozrivého podľa AP opísala ako belocha oblečeného do kraťasov a košele s havajským kvetinovým vzorom.
Na mieste prebieha vyšetrovanie
V príspevku na sociálnej sieti polícia v Austine X oznámila, že na mieste prebieha vyšetrovanie. Streľba sa odohrala v čase, keď zákazníci nakupujú školské pomôcky pred začiatkom nového školského roka, píše AP. Videá z miesta ukazujú rozsiahly zásah polície a záchranných zložiek na parkovisku obchodu.