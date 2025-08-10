Šokujúca správa: Putinov imidž sa rúca pred očami! Stáva sa karikatúrou samého seba

MOSKVA - Z kedysi obávaného muža s aurou špióna a nekompromisného vodcu zostáva unavený starec, ktorý sa stráca vo vlastných spomienkach a pôsobí čoraz viac odtrhnuto od reality. V Kremli však nik nemá odvahu mu to povedať.
Chladný agent
Vladimir Putin si počas viac než dvoch desaťročí budoval starostlivo konštruovanú verejnú masku. Najprv pôsobil ako mlčanlivý, no kompetentný dôstojník tajnej služby, ktorý po chaotických 90. rokoch vnáša poriadok do rozvráteného Ruska. Neskôr sa transformoval do úlohy drsného „macha“, ktorý sa potápal po amfory, lietal s vtákmi a bez trička pózoval v tajge so zbraňou v ruke.
„Jeho imidž bol vždy kľúčom k popularite,“ píše server Moscow Times (MT). No teraz sa zdá, že stroj na budovanie mýtu zlyháva. Putin má 72 rokov, pôsobí vyčerpane a z jeho verejných vystúpení vanie čosi znepokojivo absurdné.
Snaží sa vtipkovať
V posledných mesiacoch prezident pri verejných výstupoch čoraz častejšie zaťahuje publikum do čudných historických exkurzov, používa nepatričné výrazy a zdanlivo bezcieľne tára. Snaží sa vtipkovať, no namiesto charizmy prichádza trápnosť.
„V jednom momente hovoril o počasí vetou ‚Dnes je to tak, zajtra zas inak‘, inokedy tvrdil, že rozsiahlu inváziu na Ukrajinu spustil, lebo sa nudil a túžil po troche akcie,“ uvádza MT.
Zdanlivo bez zábran rozprával o pití saké s japonským lídrom, kde sa debata odklonila k téme kvality japonského spermií. A to všetko počas diskusie o globálnom otepľovaní.
Prezident, ktorý neverí vlastným číslam
Narušený obraz mocného muža podčiarkujú aj momenty, keď Putin evidentne nechápe reálnu situáciu vo vlastnej krajine. Keď mu napríklad moskovský starosta Sergej Sobjanin oznámil, že priemerný plat v hlavnom meste dosahuje 160-tisíc rubľov, prezident reagoval nechápavo: „No tak to je rozhodne viac!“
Podobne rozpačité boli aj jeho vyjadrenia o vlastnom zdraví. Tvrdil, že za svoj „dobrý vzhľad“ vďačí cvičeniu a pochválil sa tým, že nenosí okuliare. Dokonca zopakoval, že ho niekto z blízkeho okolia označil za „kyborga“. „To všetko pôsobí zvláštne najmä preto, že Putin zjavne pravidelne podstupuje plastické operácie a kozmetické zákroky,“ dodáva Moscow Times.
Do tajgy s puškou
Pôvodný verejný obraz Putina – tichého, racionálneho a kontrolovaného – podľa niekdajšieho kremelského poradcu Gleba Pavlovského vychádzal zo sovietskeho špióna Maxa Otta von Stierlitza zo seriálu Sedemnásť zastavení jari.
Po prelome tisícročia však Putin prešiel do úplne inej roviny. Stal sa symbolom silného Ruska, ktorý osobne testoval autá na Sibíri, potápal sa pre staroveké urny, lietal v motorovom rogale a pózoval v divočine. Jeho kult tela kontrastoval s „ochabnutými“ západnými byrokratmi v oblekoch.
Posledné dejstvo: zo špióna starec?
Aj po sedemdesiatke sa Kremeľ snažil tento obraz udržať – v roku 2021 ešte kolovali fotografie Putina v sibírskom lese po boku ministra obrany Sergeja Šojgua. Ale čosi sa zlomilo. Z muža, ktorý kedysi naháňal strach každým slovom, sa stáva karikatúra starca, ktorý sa ponára do spomienok, rozpráva nevyžiadané prednášky a predstiera mladosť.
„Putin sa mení na starého muža, ktorý len hundre a ktorého hrozby už nemajú váhu. Kontrast s jeho niekdajším obrazom nemilosrdného špióna je priepastný,“ glosujú Moscow Times.
Kremeľ mlčí. A mlčanie je riziko
Ponúkala by sa zrejmá cesta: vytvoriť nový naratív. Prezentovať Putina ako múdreho štátnika, ktorý ustúpil z verejného priestoru a svoj vek premieňa na skúsenosť. Ale nič také sa nedeje. „Nikto mu to nikdy nenavrhol. A ak áno, nenašiel sa nik, kto by to dokázal presadiť,“ píše Moscow Times.
Všetko zostáva po starom. Úradníci sa držia scenára: nerozčuľovať cára. A Putin zatiaľ neprestáva ukazovať, že je – podľa vlastných slov – „imúnny voči procesu starnutia“.
Ale práve to, že nikto v jeho okolí mu nehovorí pravdu, je podľa komentátorov najväčší problém. „Situácia odhaľuje vážne trhliny v politickom rozhodovaní v Rusku. V autoritatívnom režime, akým je dnešné Rusko, by upozorňovať vodcu na chyby bolo príliš nebezpečné,“ uzatvára Moscow Times.