Desivé varovanie ministra: Trump už stráca s Putinom trpezlivosť! TOTO je posledné ultimátum

Americký prezident Donald Trump a ruský vládca Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke/Pavel Bednyakov/Pool)

„Stráca trpezlivosť,“ odkázal Rubio do Moskvy

V relácii Fox News, kde mu kládla otázky samotná prezidentova nevesta Lara Trumpová, Rubio nešetril varovnými slovami: „Myslím, že (Trump) je čím ďalej tým viac frustrovaný, pretože aj napriek veľmi dobrým telefonickým vzťahom s Vladimirom Putinom to nikdy k ničomu nevedie. Nastal teda čas na nejaké kroky a myslím, že prezident to dal jasne najavo.“

Rubio otvorene priznal, že Trump „stráca trpezlivosť“ a „stráca ochotu ďalej čakať, až ruská strana niečo urobí, aby ukončila túto vojnu.“ Slová, ktoré zazneli pred miliónmi divákov, znejú ako predohra k tvrdým krokom voči ruskému režimu.

Ultimátum s odpočtom: 50 dní do rozhodnutia

Lara Trumpová sa Rubia pýtala na konkrétny obsah ultimáta, ktoré Trump predniesol počas tlačovej konferencie 14. júla po boku generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Odpoveď je jasná – prezident Spojených štátov udelil Kremľu 50 dní na to, aby uzavrel s Ukrajinou prímerie. V opačnom prípade Trump avizuje zavedenie 100-percentných sekundárnych ciel na všetky krajiny, ktoré od Ruska nakupujú ropu a ropné produkty.

Pre ruskú ekonomiku, ktorá sa už teraz topí v dôsledkoch sankcií a izolácie, by to mohla byť ďalšia rana pod pás. No Moskva sa zatiaľ tvári, že ju žiadne americké varovania nedesia.

Kremeľ reaguje chladne: Na prímerie nie je čas

Ruská odpoveď prišla rýchlo – a rezolútne. Už v piatok naznačila Moskva, že 50-dňový termín jednoducho nestihne. V stredu pritom počas rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom Kyjev navrhol, aby sa prezidenti Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin stretli do konca augusta. Reakcia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova bola jednoznačná – považuje to za „sotva“ uskutočniteľné.

„Stretnutie na najvyššej úrovni môže a musí definitívne uzavrieť urovnanie na Ukrajine a zafixovať tie modality a dohody, ktoré budú vypracované v priebehu expertných rokovaní. Opačný postup je nemožný,“ citovala Peskova ruská štátna agentúra TASS. A dodal: „Je možné prejsť tak zložitým procesom za 30 dní? Je zrejmé, že sotva.“

The Moscow Times: Kremeľ odmietol Trumpove ultimátum

Ruský exilový denník The Moscow Times situáciu zhrnul priamo: „Kremeľ vylúčil ukončenie vojny do vypršania Trumpovho ultimáta.“ Podľa novín boli Peskovove vyjadrenia jasným signálom, že Moskva Trumpov tlak odmieta – a neplánuje nijako urýchliť prípadné prímerie.

Aký bude ďalší krok prezidenta Spojených štátov? V Bielom dome tikajú hodiny. A svet s napätím čaká, čo sa stane v 51. deň.