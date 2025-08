Hnutie STAN zvažuje odchod z vlády: Ministerka Decroix musí vysvetliť bitcoinovú kauzu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Predsedníctvo českého koaličného hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) bude v stredu večer mimoriadne rokovať o bitcoinovej kauze. Online míting zvolalo v reakcii na utorkové oznámenie bývalého koordinátora v kauze Davida Uhlířa, že záverečnú správu nevypracuje, hoci ministerka spravodlivosti Eva Decroix tvrdila opak. Ak Decroix situáciu vedeniu STAN dostatočne nevysvetlí, v hre je aj odchod hnutia z vlády. Serveru iDNES.cz to v stredu povedal podpredseda STAN Jan Farský, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Hnutie už v utorok na sociálnej sieti X reagovalo, že ministerka podľa nich nedostatočne vysvetľuje dôvody, prečo správa nevznikne. Vít Rakušan ako šéf STAN-u a zároveň minister vnútra a podpredseda vlády je vo vyjadreniach zdržanlivý. Niektorí jeho spolustraníci však tvrdia, že k ministerke už nemajú dôveru a mala by rezignovať. Podľa Farského to záleží to na tom, ako dobre im Decroix vysvetlí, prečo Uhlíř sľubovanú správu nevypracuje. Okrem toho chcú vedieť, prečo ich námestník na ministerstve Karel Dvořák nemá prístup k informáciám, ako tvrdia.

„V zásade vidím tri možnosti: dostatočné objasnenie, koniec nášho námestníka na ministerstve spravodlivosti pod taktovkou ODS alebo odchod z vlády,“ spresnil Farský s tým, že posledná možnosť dáva krátko pred voľbami do Poslaneckej snemovne (PSP) najmenší zmysel. „Dúfam, že bude dostatočný prvý variant. Ako mysliteľné sa mi zdá aj kompletné prenechanie zodpovednosti nad činnosťou ministerstva spravodlivosti ODS. Deštrukcia vlády a chaos pred voľbami do PSP by občanom tejto krajiny neprospeli,“ dodal.

Koalícia SPOLU považuje kritiku hnutia STAN za predvolebnú kampaň. Predseda strany KDU-ČSL Marek Výborný vo vysielaní stanice ČT24 uviedol, že Starostom odporúča, aby si na rokovania pozvali svojho námestníka a na detaily sa pýtali aj jeho. Dodal, že ľudovci všetky informácie ku kauze majú.