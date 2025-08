Ministerstvo spravodlivosti odmieta kritiku pre novelu Trestného zákona: Hovorí o zavádzaní

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR odmieta vyjadrenia Nadácie Zastavme korupciu o negatívnych dosahoch novely Trestného zákona. Argumentuje, že analýza, na ktorú sa nadácia odvoláva, obsahuje nepravdivé informácie. Mieni, že nadácia nie je objektívna a stojí na strane opozície. Vyplýva to zo stanoviska rezortu.

„Údajná analýza nadácie z pohľadu ministerstva obsahuje nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré sú navyše podávané tendenčným spôsobom, čím dochádza ku klamaniu verejnosti a vytváraniu falošného obrazu o dosahu novely Trestného zákona,“ skonštatoval.

Ministerstvo odmietlo tvrdenia, že úprava pomohla viac ako trom tisícom zločincov. „Väčšina z deklarovaného počtu boli, respektíve sú ďalej riešené ako priestupky, čo znamená, že páchatelia neobídu bez trestu. Naopak, v niektorých prípadoch sa môže javiť potrestanie v zmysle priestupkového zákona ešte prísnejšie. Veľa z týchto prípadov sa týka práve tzv. horalkových trestných činov, čiže prípadov, ak bol páchateľ trestne stíhaný za opakovanú krádež napríklad rožka. A toto je jedna z vecí, ktorú sme prevzali z Ódorovej novely trestného zákona, čo má najväčší vplyv na tieto štatistiky,“ vysvetlilo.

Trest prepadnutia majetku vraj novela neovplyvnila

Za klamstvo označilo aj vyjadrenia k trestu prepadnutia majetku. „Predmetná novela totiž nemala žiaden vplyv na spomínanú súdnu prax,“ vyhlásilo. Poukázalo na to, že ústavný súd ešte v období bývalej vlády rozhodol o nesúlade pôvodnej právnej úpravy trestu prepadnutia majetku s Ústavou SR. „Nález bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR dňa 20. 10. 2023, a teda od spomínaného dátumu stratili tieto ustanovenia účinnosť a prestali sa uplatňovať. Pokiaľ by súčasná vláda v tejto veci neurobila nič, trest prepadnutia majetku by sa takmer vôbec uložiť nedal,“ argumentoval rezort.

Nadácia podľa neho šermuje s číslami, ako sa jej to hodí. Hovorí, že jej závery sú kombináciou skreslených dát s hodnotiacimi úsudkami. „Robí tak v čase, keď správny súd svojim rozhodnutím potvrdil hrubé zneužitie politickej moci za vlády Igora Matoviča exministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, ktorá hrubo a hanebne zasiahla do nezávislosti súdnej moci, čo táto mimovládna organizácia nepovažovala ani za povšimnutiahodné,“ podotkol. Tvrdí, že nadácia účelovo kritizuje jedno politické spektrum a ignoruje zlyhania u predstaviteľov súčasnej opozície. Nadácia Zastavme korupciu v stredu upozornila na negatívne dosahy novely Trestného zákona. Hovorila o rezignácii štátu na boj proti korupcii. Odvolávala sa aj na výsledky svojej analýzy. Tá ukázala napríklad pokles v stíhaní korupcie a upozornila na mnoho prípadov zastavenia stíhania pre premlčanie.