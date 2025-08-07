ZVRÁTENÝ čin pedofilnej dvojice: Maloleté dievča donútili k sexu v trojici! Muž sa v správach nazýval ocko

CARDIFF - Zvrátenú dvojicu odsúdili za sexuálne zneužitie maloletej. 37-ročný Guy Simmonds, majiteľ jazdeckej školy, a Lauren Jarvis si boli vedomí veku obete, no napriek tomu zorganizovali stretnutie s maloletou osobou kvôli sexuálnemu zámeru. Simmonds sa v správach dievčaťu nazýval „ocko“.
Vo waleskom mestečku sa odohral šokujúci prípad sexuálneho zneužitia maloletej, ktorý otriasol miestnou komunitou. Guy Simmonds (37) a Lauren Jarvis (26), obaja profesionálni jazdci na koni, boli uznaní vinnými zo sexuálnej aktivity s dieťaťom mladším ako 16 rokov. Obaja sa na dievča zamerali napriek tomu, že vedeli, že má menej ako šestnásť rokov. Píšu o tom noviny The Sun.
Simmonds, ktorý prevádzkoval jazdeckú školu špecializujúcu sa na parkúrové jazdectvo, sa na Facebooku chválil svojimi úspechmi a cielene kontaktoval mladé dievča. Prokurátor James Hartson zdôraznil, že išlo o jasný prípad groomingu (manipulácie, pri ktorej sa dospelý snaží získať dôveru zraniteľnejšej osoby s cieľom sexuálneho alebo iného zneužitia, pozn. red), pričom obaja obvinení si boli plne vedomí veku obete. "Vždy vedel, koľko má rokov, a Jarvis tiež. Obeť mu to povedala sama v jednej z úplne prvých správ, ktoré mu poslala. Obžalovaným nezáležalo na jej veku, keď s obeťou plánovali a zapájali sa do takzvaného trojkového sexu," uviedol prokutátor.
V januári 2024 Simmonds zorganizoval stretnutie u Jarvis, kde došlo k sexuálnemu styku s maloletou. Dôkazy zahŕňali správy, v ktorých Simmonds vystupoval ako "ocko" a dával inštrukcie obeti. Po incidente si dvojica vymieňala správy, ktoré potvrdzovali ich činy. Keď sa obvinení dozvedeli, že obeť o incidente hovorí, pokúsili sa o "dohodu o mlčanlivosti". Simmonds navrhol Jarvis, aby v prípade otázok popreli, že sa niečo stalo. Tento pokus o zatajenie činu však zlyhalo, keď obeť informovala svojho otca, ktorý následne kontaktoval políciu.
Počas súdneho procesu Simmonds poprel akýkoľvek sexuálny kontakt s obeťou a tvrdil, že správy boli len "vtipkovaním". Napriek tomu ho porota uznala vinným, aj keď bol oslobodený z piatich ďalších obvinení týkajúcich sa tej istej obete.