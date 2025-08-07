Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

ZVRÁTENÝ čin pedofilnej dvojice: Maloleté dievča donútili k sexu v trojici! Muž sa v správach nazýval ocko

Guy Simmonds a Lauren Jarvis mali sexuálne zneužiť maloletú Zobraziť galériu (3)
Guy Simmonds a Lauren Jarvis mali sexuálne zneužiť maloletú (Zdroj: Facebook/Protect Our Children)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

CARDIFF - Zvrátenú dvojicu odsúdili za sexuálne zneužitie maloletej. 37-ročný Guy Simmonds, majiteľ jazdeckej školy, a Lauren Jarvis si boli vedomí veku obete, no napriek tomu zorganizovali stretnutie s maloletou osobou kvôli sexuálnemu zámeru. Simmonds sa v správach dievčaťu nazýval „ocko“.

Vo waleskom mestečku sa odohral šokujúci prípad sexuálneho zneužitia maloletej, ktorý otriasol miestnou komunitou. Guy Simmonds (37) a Lauren Jarvis (26), obaja profesionálni jazdci na koni, boli uznaní vinnými zo sexuálnej aktivity s dieťaťom mladším ako 16 rokov. Obaja sa na dievča zamerali napriek tomu, že vedeli, že má menej ako šestnásť rokov. Píšu o tom noviny The Sun.

Guy Simmonds
Zobraziť galériu (3)
Guy Simmonds  (Zdroj: Facebook/Guy Simmonds )

Simmonds, ktorý prevádzkoval jazdeckú školu špecializujúcu sa na parkúrové jazdectvo, sa na Facebooku chválil svojimi úspechmi a cielene kontaktoval mladé dievča. Prokurátor James Hartson zdôraznil, že išlo o jasný prípad groomingu (manipulácie, pri ktorej sa dospelý snaží získať dôveru zraniteľnejšej osoby s cieľom sexuálneho alebo iného zneužitia, pozn. red), pričom obaja obvinení si boli plne vedomí veku obete. "Vždy vedel, koľko má rokov, a Jarvis tiež. Obeť mu to povedala sama v jednej z úplne prvých správ, ktoré mu poslala. Obžalovaným nezáležalo na jej veku, keď s obeťou plánovali a zapájali sa do takzvaného trojkového sexu," uviedol prokutátor.

V januári 2024 Simmonds zorganizoval stretnutie u Jarvis, kde došlo k sexuálnemu styku s maloletou. Dôkazy zahŕňali správy, v ktorých Simmonds vystupoval ako "ocko" a dával inštrukcie obeti. Po incidente si dvojica vymieňala správy, ktoré potvrdzovali ich činy. Keď sa obvinení dozvedeli, že obeť o incidente hovorí, pokúsili sa o "dohodu o mlčanlivosti". Simmonds navrhol Jarvis, aby v prípade otázok popreli, že sa niečo stalo. Tento pokus o zatajenie činu však zlyhalo, keď obeť informovala svojho otca, ktorý následne kontaktoval políciu.

Guy Simmonds
Zobraziť galériu (3)
Guy Simmonds  (Zdroj: Facebook/Guy Simmonds )

Počas súdneho procesu Simmonds poprel akýkoľvek sexuálny kontakt s obeťou a tvrdil, že správy boli len "vtipkovaním". Napriek tomu ho porota uznala vinným, aj keď bol oslobodený z piatich ďalších obvinení týkajúcich sa tej istej obete. 

Viac o téme: Sexuálne zneužívanieWalesPedofíliaGuy SimmondsLauren Jarvis
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Panika na plážach v
Panika na plážach v Chorvátsku: Deti ohrozujú pedofili! Používajú špionážnu techniku
Zahraničné
FOTO Polícia odhalila pedofila v
Polícia odhalila pedofila v obľúbenej dovolenkovej destinácii: Nechutné zverstvá, deti si nahrával kamerou v pere!
Zahraničné
PODVOD na známej zoznamke!
PODVOD na známej zoznamke! Mladík prišiel o všetky úspory kvôli NECHUTNEJ finte! TAKTO to celé prebehlo
Domáce
Na tejto fotografii je
Pravdepodobne najväčší pedofil krajiny: Chirurg zneužil takmer 300 pacientov, dostal trest odňatia slobody na 20 rokov
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným.
Nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným.
Regióny
Deti Kaprálikovcov sú celé po rodičoch: Pôjde syn do svadby tak rýchlo ako oni?!
Deti Kaprálikovcov sú celé po rodičoch: Pôjde syn do svadby tak rýchlo ako oni?!
Prominenti
Krásna NOVINKA Gizky Oňovej (76): Už je z nej PRABABKA... Bola z toho vyvalená!
Krásna NOVINKA Gizky Oňovej (76): Už je z nej PRABABKA... Bola z toho vyvalená!
Prominenti

Domáce správy

Vážna TRHLINA dôchodkov na
Vážna TRHLINA dôchodkov na Slovensku: Sme čoraz starší, hrôzostrašné porovnanie s ostatnými krajinami!
Domáce
FOTO Chodkyňa prechádza cez priechod
Slovensko čaká veľká ZMENA na cestách: NOVINKA má zvýšiť bezpečnosť, TAKTO to bude vyzerať
Domáce
MIMORIADNE varovanie meteorológov: V
MIMORIADNE varovanie meteorológov: V noci bude mrznúť!
Domáce
BRUTÁLNA VRAŽDA: 41-ročného PODNIKATEĽA kruto popravili! Prišiel zvrat, TOTO sú obvinení
BRUTÁLNA VRAŽDA: 41-ročného PODNIKATEĽA kruto popravili! Prišiel zvrat, TOTO sú obvinení
Prešov

Zahraničné

Rwanda povolila antikoncepciu tínedžerom
Rwanda povolila antikoncepciu tínedžerom od 15 rokov: Nový zákon vyvolal rôzne reakcie
Zahraničné
USA dražia superjachtu spájanú
USA dražia superjachtu spájanú s ruským oligarchom: Aukcia je prvou svojho druhu od začiatku invázie na Ukrajinu
Zahraničné
Apple zvýši investície v
Apple zvýši investície v USA o 100 miliárd: Celkový záväzok stúpa na 600 miliárd
Zahraničné
USA nariadili svojim občanom
USA nariadili svojim občanom opustiť oblasť ekolgickej katastrofy v Zambii: Voda aj vzduch obsahujú nebezpečné látky
Zahraničné

Prominenti

Slovenský herec obeťou PODVODU:
Slovenský herec obeťou PODVODU: Zlodeji si zobrali na jeho meno PÔŽIČKY... U polície NEPOCHODIL!
Domáci prominenti
Fiki Sulík s frajerkou
TAJNÝ rozchod Fikiho Sulíka (29) s 19-ročnou kráskou? TOTO ich prezradilo!
Domáci prominenti
Oldřich Nový
Peklo českého herca: Odmietol sa rozviesť, a tak... Hrôza!
Osobnosti
Sexi kovbojka Andrea Verešová
Andrea Verešová vyzerá ako bohyňa: Má vôbec plavky?! Ukázala to, čo bežne vidí iba jej muž
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Neuveríte, aké morské stvorenie
Neuveríte, aké morské stvorenie sa objavilo pri britskom pobreží: FOTO Ľudia ostali v šoku, vzácny nález!
Zaujímavosti
Orgazmus ako prevencia rakoviny:
Orgazmus ako prevencia rakoviny: Vedecká štúdia ukazuje zaujímavú súvislosť s mužským zdravím!
Zaujímavosti
Spíte, no i tak
Spíte, no i tak ste unavení? TOTO je 5 druhov odpočinku, ktoré váš organizmus potrebuje: A spánok to nie je
vysetrenie.sk
Žena našla pod posteľou
Nebudete veriť, čo táto žena našla pod posteľou v hoteli: VIDEO Jej dovolenka sa zmenila na HOROR!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce
FOTO Otestovali sme tri
FOTO Otestovali sme tri odtiene farby na vlasy: Skvelý výsledok, táto značka sa naozaj oplatí
feminity.sk

Ekonomika

Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Nahliadnite do najmodernejšieho depa na Slovensku: Bratislava do neho investovala desiatky miliónov! (foto)
Nahliadnite do najmodernejšieho depa na Slovensku: Bratislava do neho investovala desiatky miliónov! (foto)
Slováci si uťahujú opasky: Inflácia, konsolidácia a tržby obchodov klesajú už piaty mesiac v rade!
Slováci si uťahujú opasky: Inflácia, konsolidácia a tržby obchodov klesajú už piaty mesiac v rade!

Šport

Bojkot a separácia od všetkých spoluhráčov: Švédska hviezda v izolácii, odchod je otázka času
Bojkot a separácia od všetkých spoluhráčov: Švédska hviezda v izolácii, odchod je otázka času
Premier League
Splnený životný sen pre českú futbalovú legendu: Petr Čech si zachytá po boku hviezd NHL
Splnený životný sen pre českú futbalovú legendu: Petr Čech si zachytá po boku hviezd NHL
NHL
VIDEO Dve vylúčenia, penalta a smútok v závere: Slovan Bratislava pochoval 16-ročný supertalent!
VIDEO Dve vylúčenia, penalta a smútok v závere: Slovan Bratislava pochoval 16-ročný supertalent!
Liga majstrov
Kontaktný gól v poslednej minúte nestačil: Mladí Slováci prehrali aj v druhom zápase na turnaji
Kontaktný gól v poslednej minúte nestačil: Mladí Slováci prehrali aj v druhom zápase na turnaji
Reprezentácia

Auto-moto

Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
Klasické testy
Martin bude mať novú železničnú zastávku za viac ako dva milióny eur
Martin bude mať novú železničnú zastávku za viac ako dva milióny eur
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Máte pocit, že v niečom nie ste dobrí? Nevadí! TAKTO to využite vo svoj prospech
Máte pocit, že v niečom nie ste dobrí? Nevadí! TAKTO to využite vo svoj prospech
Motivácia a inšpirácia
Ak ste v živote dosiahli aspoň jednu z týchto 7 vecí, ste úspešnejší než väčšina ľudí
Ak ste v živote dosiahli aspoň jednu z týchto 7 vecí, ste úspešnejší než väčšina ľudí
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov
Citrónovo-makový koláč: recept na šťavnatý dezert
Citrónovo-makový koláč: recept na šťavnatý dezert
Dezerty

Technológie

FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Bezpečnosť
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Bezpečnosť
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
Android
WhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovať
WhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovať
Aplikácie a hry

Bývanie

7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?

Pre kutilov

Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Naučte sa rozoznať toxickú lásku: Red flags, ktoré sa skrývajú za komplimentmi a starostlivosťou
Partnerské vzťahy
Naučte sa rozoznať toxickú lásku: Red flags, ktoré sa skrývajú za komplimentmi a starostlivosťou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vážna TRHLINA dôchodkov na
Domáce
Vážna TRHLINA dôchodkov na Slovensku: Sme čoraz starší, hrôzostrašné porovnanie s ostatnými krajinami!
Donald Trump, Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump hovorí o veľkej šanci na schôdzku s Putinom: Môže byť už veľmi skoro!
Guy Simmonds a Lauren
Zahraničné
ZVRÁTENÝ čin pedofilnej dvojice: Maloleté dievča donútili k sexu v trojici! Muž sa v správach nazýval ocko
Chodkyňa prechádza cez priechod
Domáce
Slovensko čaká veľká ZMENA na cestách: NOVINKA má zvýšiť bezpečnosť, TAKTO to bude vyzerať

Ďalšie zo Zoznamu