Kristýnu denne zneužíval otčim od jej 12 rokov: Kričala od bolesti a predstavovala si rozprávky! Emotívna SPOVEĎ

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PRAHA - Nevlastný otec (59) roky zneužíval a týral svoju nevlastnú dcéru Kristýnu. Začalo to, keď mala len 12 rokov. Zneužíval ju takmer denne, často aj v prítomnosti matky. Nakoniec z celého prípadu vyviazol iba s podmienkou. Obeť teraz prehovorila o traumatických zážitkoch.

Kristýna svoj príbeh rozpovedala pre Novinky.cz. Opisuje, že svojho nevlastného otca spoznala prvýkrát, keď mala sedem rokov a začal sa stretávať s jej matkou. Neskôr sa vzťah dospelých partnerov prerušil, ale vrátili sa k sebe, keď mala Kristýna 11 rokov. Nasťahovali sa do spoločnej domácnosti.

Všetko sa začalo postupne. Najprv sa Kristýny dotýkal, keď sedela vedľa neho na gauči, časom zašiel oveľa ďalej. "Bola som u neho v posteli na štyroch, zavádzal mi tam prsty. Tvrdil, že je to normálne. Dialo sa to stále častejšie. V jednej chvíli som pochopila, že už to nie sú len prsty," spomína Kristýna rozpačito na prvý pohlavný styk s nevlastným otcom, ktorý ju zneužil, keď mala len 12 rokov. Už vtedy vedela, že takto by sa správať nemal a prosila ho, aby to nerobil. On jej však oponoval, že to je normálne, pretože sa predsa "majú radi". Za vykonávané aktivity Kristýne vyplácal drobné finančné čiastky alebo jej sprostredkúval výhody. "Dovoľoval mi ísť na počítač, mohla som pozerať film alebo ísť s kamarátkami von. Dával mi za to aj odmeny, vozil ma do školy, za orgazmus mi dával desať korún," rozpráva s tým, že v dvoch prípadoch jej dal antikoncepčné tabletky.

Kristýna kričala od bolesti

Hrozné sexuálne zneužívanie, ku ktorému dochádzalo prakticky denne, prebiehalo takmer vždy rovnako. "Vždy to končilo análnym sexom, aby sa urobil. Bola to hrozná bolesť. Na konci som najviac plakala, kričala som, nech to nerobí. On mi hovoril, že to vydržím. Keď si na to spomeniem, aj teraz je mi zle," zveruje sa Kristýna, podľa ktorej k tomu najčastejšie dochádzalo v čase, keď bola jej matka v práci. Zneužíval ju v manželskej alebo jej posteli, v obývačke, v pracovni, ale aj na modelárkych súťažiach alebo v aute na ich spoločnej dovolenke. Neodradilo ho od toho ani prítomnosť jeho vtedajšej manželky vo vedľajšej miestnosti.

"Hovoril mi, že je to krásne. Vybavujem si, že sa pri tom hrozne potil. Bolo mi na vracanie. Bola som od jeho potu aj spermií. Vždy som mala cez oči ruku alebo vankúš. Predstavovala som si rôzne príbehy alebo rozprávky, čo som videla," rozrušene spomína Kristýna, ktorá si nesie následky týchto hrozných činov dodnes. Spomienky ju prenasledujú počas dňa, sníva sa jej o tom aj v noci. Kristýna sa pod toutou ťarchou dvakrát pokúsila o samovraždu, bola v pracovnej neschopnosti a teraz sa psychiatricky lieči.

"Snažím sa prežívať. Viem, že ma toto bude prenasledovať celý život. Chcem dodať odvahu ostatným, ktorým sa dialo niečo podobné, aby to nenechali tak, ako som to dlho robila ja. Chcem, aby sa niečo zmenilo," nabáda Kristýna ostatné obete, aby neboli ticho a povedali o tom, čo sa im deje. 

Muž vyviazol s podmienkou

Z rozsudku, ktorý majú Novinky.cz k dispozícií, vyplyýva, že Kristýna nebola jediná neplnoletá, ktorú sa jej nevlastný otec pokúsil zneužiť. Nevlastný otec sa neostýchal ponúknuť finančnú odmenu za pohlavný styk jej kamarátke, ktorá v tom čase nemala ani 18 rokov.

Okresný súd v Trutnove na čele s predsedníčkou senátu Veronikou Tomanovou odsúdil nevlastného otca v januári 2023 na trojročné väzenie s podmienečným odkladom na päť rokov. Okrem peňažného trestu uložil páchateľovi ochranné ambulantné sexuologické liečenie. "Mám tušenie, že s tým pokračuje ďalej. Keby s tým chcel pokračovať, nikto mu nezabráni," konštatuje Kristýna na záver.

