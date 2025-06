PODVOD na známej zoznamke! Mladík prišiel o všetky úspory kvôli NECHUTNEJ finte! TAKTO to celé prebehlo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Podvodníci vyčíňajú na všetkých frontoch. O tom sa presvedčil aj 23-ročný mladík, ktorý sa rozhodol nájsť si lásku cez zoznamovaciu aplikáciu. Lásku však nenašiel, no prišiel o svoje úspory. A mohlo to skončiť oveľa horšie. Jeho matka, ktorej sa nakoniec s tým, čo sa mu deje, priznal, všetkých vyzýva, aby to brali ako varovanie, pretože takýchto prípadov pribúda.

Svedectvo matky o tom, ako celý podvod prebiehal, sa objavilo na stránke Nekŕmte nás odpadom. "Môj 23-ročný syn sa prihlásil na populárnu zoznamku. Dnes bežná forma zoznamovania sa mladých ľudí. Všetko je online, všetko ide rýchlo. Začal si tu písať s '21 ročnou' sympatickou Zuzkou," opisuje Slovenka s tým, že asi po dvoch týždňoch písania sa ich komunikácia presunula cez známu aplikáciu WhatsApp. Spočiatku to vyzeralo na zaujímavé dievča.

Dvojica si neskôr začala vymieňať fotografie, najskôr bežné a neskôr niečo odvážnejšie. "Dnes sa tomu hovorí sexemesky. Na druhý deň potom, ako si vymenili aj takéto správy, mu zavolalo neznáme číslo. Rozčúlený mužský hlas začal kričať na môjho syna, že práve ide na políciu, lebo obťažoval jeho 14-ročnú maloletú dcéru a dokonca jej posielal erotické fotky. Môjho syna zalial pot. Hapkal niečo v tom zmysle, že mu tvrdila, že má 21," pokračuje žena s tým, že mužský hlas v telefóte ale na mladíka kričal a trval na svojom. "'Skončíš v base, ty pedofil.' A položil," cituje slová muža v telefóne.

Vyhrážky a žiadosť o peniaze

Mladík okamžite prepadol panike a ihneď si vyhľadal na internetu, čo mu hrozí. "Myslel si, že sa zblázni. Asi za pol hodinu mu ten muž znovu zavolal, že o tom všetkom premýšľal. Vraj majú momentálne v rodine vážne ekonomické problémy a keby im môj syn poslal 5 000 euro, tak na všetko zabudnú," uvádza Slovenka s tým, že telefonát trval asi pol hodinu a podľa jej syna pôsobil skutočne dôveryhodne. Pre syna bola suma 5-tisíc naozaj obrovská suma peňazí, ale súhlasil. "Poslal všetky svoje peniaze, ktoré si mesiace šetril. Myslel si, že je z najhoršieho vonku," pokračuje matka, ktorej sa ešte ani v tej chvíli s ničím nezdôveril.

(Zdroj: Getty Images)

Mladík si následne zablokoval jej číslo a pre istotu aj vymazal Tinder, pretože o online zoznamke už nechcel ani počuť. "Asi za mesiac mu údajný otec zavolal opäť. Syna opäť zalial pot, rozbúšilo sa mu srdce, ale telefón zodvihol. Muž naňho začal mierne a za 'pokoj' žiadal tentokrát 15 000 eur," dodáva. Jej syn už také peniaze nemal, čo sa mužovi v telefóne snažil aj vysvetliť, no ten trval na svojom. Buď pošle 15 000 eur, alebo ide na políciu, pričom mu dal 24 hodín, aby ich zohnal.

Matka odhalila, že ide o podvod

Mladík nevedel, čo má robiť. Podvečer si dokonca našiel email, v ktorom ho advokátska kancelária vyzývala k zaplateniu peňazí. "Pôsobilo to naozaj dôveryhodne. Môj syn sa zosypal a konečne sa mi zdôveril. Bol to šok, ale zapojila som všetko rácio, ktoré vo mne ešte ostalo. Síce som mala hneď podozrenie, že ide o podvod, ale aj tak som sa spojila so známou právničkou. Upokojila ma. Syn bol uvedený do omylu, keďže slečna opakovane v komunikácií uviedla, že má 21 rokov. Ráno som zistila, že ani údajná advokátska kancelária neexistuje. To ma uistilo, že ide o podvod," opisuje matka.

Na polícii to podľa jej slov nakoniec neoznámili a to kvôli synovi, ktorý nechcel pred policajtami ukazovať svoje "sexemesky" a fotografie. "Na email údajnej advokátskej kancelárie sme napísali, že vieme, že ide o podvod a ak nás ešte budú kontaktovať, tak to okamžite nahlásime na políciu. Tvrdá a poučná lekcia za 5000 eur," konštatuje žena, podľa ktorej ide ďalší výnosný biznis podvodníkov. Využívajú hanbu obetí, aby ich prinútili zaplatiť.