Kto ovládne české voľby? Jasný favorit si pohoršil, PRIESKUMY aj stávkové kurzy napovedajú možný vývoj

PRAHA – Do volieb v Česku zostáva niekoľko týždňov a predvolebné karty sa výrazne miešajú. Hoci hnutie ANO Andreja Babiša je stále jasným favoritom, nový prieskum agentúry STEM naznačuje mierne oslabenie. Naopak, rastú preferencie SPD, Pirátov a hnutia Stačilo! Aj zverejnené stávkové kurzy ukazujú, koho považujú bookmakeri za istotu a kto má len mizivú šancu.
Podľa aktuálneho volebného modelu agentúry STEM pre CNN Prima News by hnutie ANO získalo 31,5 % hlasov, čo je o viac než percento menej ako minulý týždeň. Stále však ide o suverénneho lídra volieb. Druhá by skončila koalícia Spolu so ziskom 20,8 %, aj tá však mierne oslabila. Tretie miesto si upevnilo opozičné hnutie SPD (13,8 %), ktoré rastie vďaka spolupráci s menšími stranami PRO, Svobodní a Trikolóra.
Zatiaľ čo Starostovia (STAN) klesli už tretí týždeň po sebe a aktuálne majú len 10,3 %, Piráti zaznamenali jeden zo svojich najlepších výsledkov – 8,3 %. Hnutie Stačilo!, v ktorom sa spojili zástupcovia bývalej ČSSD a komunistov, získalo 7,5 %. Aj v tomto prípade analytici upozorňujú, že je ešte priskoro hodnotiť, ako sa spolupráca prejaví na výsledkoch. V prepočte na mandáty by ANO získalo 73 kresiel, Spolu 46, SPD 28, STAN 21 a Piráti aj Stačilo! zhodne po 16.
Do Poslaneckej snemovne by sa naďalej nedostali Motoristé sobě (4,2 %) ani Přísaha, hoci tá si mierne polepšila na 2,8 %. Päťpercentná hranica zostáva pre tieto strany zatiaľ nedosiahnuteľná.
Prieskum Medianu: ANO mierne silnejšie, Stačilo! len na hranici
Aj volebné modely agentúry Median ukazujú dominanciu ANO, ktoré by podľa prieskumu uskutočneného v júli získalo 33 % hlasov. Koalícia Spolu by skončila s 19,5 %, SPD by dosiahla 14 %, STAN 11 %, Piráti so Zelenými 7,5 % a Stačilo! 5 %.
Pod päťpercentnou hranicou by zostali Motoristi (4,5 %), SOCDEM (3 %) a Přísaha (1,5 %). Agentúra Median upozorňuje, že s ohľadom na vysoký podiel nerozhodnutých voličov (až 48 %) je ešte priskoro na definitívne závery o menších stranách.
Bookmakeri majú jasno
S uzavretím kandidátok zverejnila stávková kancelária Tipsport širokú kurzovú ponuku. Jasným favoritom zostáva ANO s kurzom na víťazstvo len 1,02:1. Bookmakeri predpokladajú, že ANO získa viac ako 30 % hlasov – kurz je 1,5:1, čo môže znamenať historicky najlepší výsledok hnutia.
Piráti a Stačilo! sú podľa bookmakerov prakticky istí účastníci parlamentu. Naopak, Motoristé a Přísaha sa považujú za outsiderov. Zaujímavé rozpätie majú kurzy na výsledok koalície Spolu. Na viac ako 20 % hlasov je kurz 1,45:1, no na menej ako 20 % dokonca 2,52:1 – čo naznačuje veľkú neistotu. Dôveru voličov si udržiavajú STAN a SPD, obe strany majú podľa kurzov vysokú šancu prekročiť 10 %.