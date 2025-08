Policajná nahánačka ako z kameňáku: VIDEO Zdrogovaný muž unikal po plote! Neuveríte, čo sa potom stalo

Muža policajti dostihli na plote. (Zdroj: tydenikpolicie.cz)

PRAHA - Bezpečnostné zložky štátu mali čo robiť s divokým mužom, ktorý sa nadrogovaný rozhodol pre náhly útek. Všetko sa začalo pri neďalekom odparkovanom aute, kde tento chlap spustil agresiu na všetkých naokolo. Najskôr si to odnieslo spätné zrkadlo na jednom z vozidiel, no prerástlo to v policajnú naháňačku, ktorú môže našinec poznať len zo zahraničných televíznych komédií.