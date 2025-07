V Prahe bude sídliť kontingent Frontexu: Spadá tam stredná a východná Európa

(Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Kontingent vznikol tento rok v januári

Do českého hlavného mesta sa presunie veliteľstvo operácie Kontingentu 6, ktorý má na starosti oblasť strednej a východnej Európy. Kontingent vznikol tento rok v januári a podľa Perníčka bude v Prahe zatiaľ dočasne. Česká polícia si od toho podľa stanice ČT24 sľubuje lepšie postavenie ČR pri presadzovaní vlastných záujmov a cieľov.

Ako pripomenula spravodajská stanica, úloha európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by sa mala v budúcnosti posilniť. Mala by sa napríklad podieľať na screeningu ľudí, ktorí prichádzajú do EÚ nelegálne a tiež na ich navrátení do domovských krajín. Frontex má celkom sedem kontingentov, každý má vedenie v inom meste.