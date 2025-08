Nepochopiteľné správanie rodičov: Na letisku zistili, že dieťa nemá platný pas! Otrasné, čo urobili s vlastným synom

(Zdroj: Getty Images)

Ako upozornil britský denník Daily Mail, rodičia potom, ako zistili, že ich syn do zahraničia pocestovať s nimi nemôže namiesto toho, aby celú dovolenku zrušili, radšej zavolali príbuznému, ktorý mal po chlapca prísť. Oni sa zatiaľ chystali nastúpiť do lietadla a odletieť.

Opustené dieťa si ale všimli zamestnanci letiska. Keď zisťovali, prečo je chlapec sám, ten im prezradil, že jeho rodičia sú v lietadle na ceste na dovolenku. Personál kontaktoval políciu.

Rodičia tak mali nakoniec smolu a nikam neleteli, polícia ich totiž do lietadla nenechala nastúpiť a odviedla ich na policajnú stanicu. „Žasnem nad tým, ako je možné, že rodičia nechali svojho desaťročného syna na terminále,“ uviedla pre The Sun vedúca letovej prevádzky Lilian. Počas voje kariéry sa vraj s ničím takým nestretla. Upozornila tiež na to, že príbuznému, ktorého rodina zavolala, aby chlapca zobral z letiska preč, mohla cesta trvať hodiny.

Zarážajúca na celom prípade je reakcia rodičov potom, čo im nebolo umožnené odletieť. Tí totiž to, že vlastné dieťa nechali samé čakať nevedno koľko na letisku, zatiaľ čo oni pokračovali v ceste na vysnívanú dovolenku, brali ako niečo úplne normálne.