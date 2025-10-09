Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Veľký BIZÁR pre USA, Trump bude zúriť: Armáda dala vyrobiť tank, ktorý už NEPOTREBUJE!

Tank M10 Booker od spoločnosti General Dynamics Land Systems, ktorý si dala vyrobiť armáda USA. V súčasnej dobe je nepoužiteľný
Tank M10 Booker od spoločnosti General Dynamics Land Systems, ktorý si dala vyrobiť armáda USA. V súčasnej dobe je nepoužiteľný (Zdroj: X/Max Montero)
WASHINGTON – USA, ktoré od ukončenia druhej svetovej vojny stále súperili s Ruskom o to, kto má silnejšiu armádu, sa teraz musia vysporiadať s veľmi nepríjemnou situáciou. Velenie si dalo vyrobiť tanky, ktoré nevie nasadiť do žiadnej akcie.

Armáda Spojených štátov amerických sa ocitla vo veľmi zvláštnej situácii. Nové modely tankov, ktoré už dlhšie požadovala, prešli počas výroby viacerými zmenami. V konečnom dôsledku boli tieto zmeny ale tak veľké, že zmenili ich základné charakteristiky. V súčasnej dobe sú doslova nepoužiteľné. 

Príliš ťažký

Ako píše Defense One, ide o model M10 Booker, ktorý bol pôvodne navrhnutý ako relatívne ľahký. Podľa plánu ho mali zhadzovať nad územím nepriateľa priamo z lietadla C-130 alebo C-17. Pre zmenu požiadaviek v armáde USA je ale v súčasnej dobe príliš ťažký. Dokonca je problém aj pri jeho pohybe na vojenskej základni. 

"Toto nie je príbeh o neúspešnej akvizícii, ale o príliš zotrvačnom procese tvorby požiadaviek, ktorý spôsobil, že armáda (USA) sa už nedokázala prispôsobiť aktuálnemu stavu a len sa to ďalej valilo," povedal hlavný technologický dôstojník Alex Miller. 

Proces obstarávania v Pentagone (ministerstvo obrany USA) je podľa portálu príliš pomalý, čo sa odzrkadľuje aj na tom, že zastarané programy prejdú procesom schvaľovania úplne bez problémov. Ďalší otáznik visel vo vzduchu priamo v armáde USA. Od začiatku mali odborníci pochybnosti, že M10 Booker bude dostatočne ľahký,a by ho unieslo lietadlo. Napriek tomu sa v projekte ďalej pokračovalo. A to pre jeden prostý dôvod - odhodlanie armády USA bolo na vysokej úrovni a nikto si nechcel priznať, že sa to nedá zrealizovať.  

Problémy od začiatku

Problém nastal už v roku 2013, keď výsadkári požiadali o výrobu nového ľahkého tanku, podobného vyradenému modelu M551 Sheridan. Tentoraz malo ísť o vozidlo, ktoré budú schopní zhadzovať z lietadla. Ale nič so schopnosťami spomínaného Sheridanu sa do lietadla C-130 nezmestilo. "Doteraz nerozumiem tomu, prečo sa celý projekt nezrušil. Armáda to mala celé zastaviť už v roku 2013. Namiesto toho sa rozhodla pokračovať," povedal Miller. 

V roku 2015 schválila výrobu M10 Booker aj Rada pre dohľad nad požiadavkami armády, pričom jasne vyhlásila, že tank sa nemusí nakladať na lietadlo C-130 a netreba mať ani obavy zo zhadzovania z paluby (nájde sa možno iný model lietadla, pre ktorý bude Booker dostatočne ľahký, aby s ním vzlietol). 

Prešlo niekoľko rokov, pričom až v roku 2022 sa zistilo, že "nový" tank nemusí disponovať ani autonómnou prevádzkou bez posádky (kilá navyše). "Takže teraz máme vozidlo, ktoré bolo najlepším možným riešením pre rok 2013," dodal dôstojník Miller.

Na troch základniach 

Prvé tri tanky z celkového počtu 504 objednaných kusov už americká armáda zaradila do prevádzky na základniach Fort Bragg, Fort Carson a Fort Polk. Tri kusy Bookerov zamieria do skladu v Alabame. "Akonáhle vypovedáme zmluvy, začneme rokovať s firmou, ktorá tanky vyrába. Potom budeme riešiť poplatky za vypovedanie od zmlúv," uviedol hovorca armády USA Steven Warren. Tanky vyrába spoločnosť General Dynamics Land Systems, ktorá podľa svojich slov len plnila požiadavky armády USA. 

