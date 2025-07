Cestujúca ukázala FINTU, ako obísť pravidlo leteckej spoločnosti: Jej VIDEO sa stalo virálne, TOTO by vás nenapadlo!

(Zdroj: TikTok/summermken_official)

Cestujúca menom Arina sa pokúsila kreatívnym spôsobom obísť pravidlá leteckej spoločnosti Vueling pre príručnú batožinu počas jej nedávneho letu z Paríža do Londýna. Video zachytávajúce jej počínanie sa stalo virálnym hitom na sociálnych sieťach. Píše o tom New York Post. Zamestnanci leteckej spoločnosti ju požiadali, aby umiestnila svoj kufor do boxu a overila, či spĺňa veľkostné limity. Arina bola presvedčená, že jej batožina vyhovuje stanoveným rozmerom. "Nikdy sa nevzdávaj, aspoň nie kvôli 200 eurám," napísala v popise videa, kde na na záberoch vidno, ako žena vtláča svoju batožinu do meracieho boxu na letisku.

"Bola som si 100% istá, že sa tam zmestí... navyše som si ju pred kúpou premerala a spĺňala štandardy spoločnosti," uviedla Arina pre médiá. Video zachytáva, ako sa snaží natlačiť kufor do meracieho boxu a následne ho z neho vyťahuje. Zamestnankyňa leteckej spoločnosti bola jej počínaním zjavne prekvapená. „Zdá sa, že ju dosť prekvapilo, že kufor sa tam vôbec zmestil. S úprimným šokom povedala, že musím byť veľmi silná... zjavne nečakala, že sa tam vôbec zmestí," vyhlásila Arina.

Video získalo na TikToku viac ako 10 miliónov zhliadnutí od jeho zverejnenia 22. júla. Mnohí užívatelia Arinino úsilie ocenili a podporili. Iní kritizovali letecké spoločnosti za prísne pravidlá a vysoké poplatky za batožinu.

Nízkonákladové aerolinky ako Vueling sú známe prísnymi pravidlami pre batožinu a vysokými poplatkami. Vueling si účtuje až 88 eur za batožinu, ktorá nespĺňa stanovené rozmery. Táto politika často vedie cestujúcich k tomu, aby sa snažili rôznymi spôsobmi obísť tieto pravidlá.