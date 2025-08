Tragédia na mori: Zomrelo iba 7-ročná Mila! Bola vnučkou známych televíznych producentov

Mila zomrela pri zrážke lodí. (Zdroj: YouTube, X/ screenshot)

Smrť malej Mily a ďalšej dievčiny po zrážke v Miami Beach

Nehoda sa odohrala okolo 11:15 hod. medzi ostrovmi Monument a Hibiscus v oblasti Miami Beach. Loď narazila do plachetnice, na ktorej sa plavili štyri deti a jedna dospelá osoba, ktorá ich mala na starosti. Po prudkom náraze sa loď prevrátila a všetci pasažieri spadli do vody.

Podľa americkej pobrežnej stráže boli pri nehode zranené štyri dievčatá vo veku od 7 do 13 rokov a jedna 19-ročná žena. Dve z dievčat, vrátane sedemročnej Mily Yankelevich, boli prehlásené za mŕtve po príchode do Jackson Memorial Hospital. Ďalšie dve dievčatá sú v kritickom stave, no 12-ročné dievča a 19-ročná žena boli zachránené a sú v dobrom zdravotnom stave.

⚠️#MUNDO | ESTADOS UNIDOS: Una barcaza embistió a un velero y mató a dos nenas argentinas en Miami



- Una de las víctimas es nieta de Cris Morena



- Mila Yankelevich tenía 7 años. También murió una chica de 13 y hay otras dos en estado crítico



- El video del momento exacto del… pic.twitter.com/H9Zmpcx3ao — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) July 29, 2025

Kto bola Mila Yankelevich?

Mila bola vnučkou známych argentínskych televíznych producentov Gustava Yankelevicha a Cris Moreny. Jej otec Tomás Yankelevich je taktiež producent a režisér, zatiaľ čo jej matka Sofía Reca je speváčka a herečka. Rodina žije v Surfside v Miami-Dade County.

Na sociálnych sieťach sa objavila dojímavá správa od rodiny, ktorá opísala Milu ako „moju dievčinku s krídlami, šťastnú a slobodnú malú vílu, snivú a dlho očakávanú v znamení vodnára“ a vyjadrila jej nekonečnú lásku.

⚠️#MUNDO | ESTADOS UNIDOS: Una barcaza embistió a un velero y mató a dos nenas argentinas en Miami



- Una de las víctimas es nieta de Cris Morena



- Mila Yankelevich tenía 7 años. También murió una chica de 13 y hay otras dos en estado crítico



- El video del momento exacto del… pic.twitter.com/H9Zmpcx3ao — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) July 29, 2025

Miami Yacht Club potvrdzuje účasť detí na plaveckom tábore

Miami Yacht Club, ktorý od roku 1927 učí plavbu deti, mládež i dospelých, potvrdil, že obeťami boli deti z Miami Youth Sailing Foundation, organizácie zameranej na výučbu mladých jachtárov.

Klub v oficiálnom vyhlásení uviedol, že v súčasnosti zhromažďuje všetky dostupné informácie o príčine nehody a úzko spolupracuje s miestnymi orgánmi a vyšetrovacími tímami. Ich prioritou je bezpečnosť a blaho všetkých zúčastnených.

Na mieste zasahovali záchranári, polícia a potápači

Okamžite po nehode zasiahli hasiči, policajné zložky, potápači a záchranári, ktorí robili všetko pre záchranu osôb vo vode. Príčina a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania pobrežnej stráže USA a Floridskej komisie pre rybárstvo a ochranu prírody (FWC).