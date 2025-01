Revolúcia v slovenskom maloobchode: Príchod zahraničných reťazcov, na TOTO sa môžeme tešiť v roku 2025!

Poľský maloobchodný reťazec Biedronka by mal na Slovensku otvoriť svoje brány už koncom roka (Zdroj: Biedronka)

BRATISLAVA – Nový rok prinesie zmeny na slovenskom trhu a do hry vstúpi viacero nových reťazcov. Slováci už nedočkavo čakajú na príchod prvej Biedronky, no vstup na náš trh ohlásili nielen potravinové reťazce, ale aj sieť drogérií, fastfoody, ale aj takzvané eurové obchody.

Najviac očakávaným je určite Biedronka. Práve tento potravinový reťazec sľubuje mimoriadne výhodné ceny potravín. A hoci avizovali, že prvý obchod bude otvorený do vianočných sviatkov, sľub sa im naplniť nepodarilo. V prvých mesiacoch nového roku sa ale zákaznici môžu tešiť na predajne v Leviciach, Nových Zámkoch, Považskej Bystrici, Senici a vo Zvolene, čo potvrdila aj HR manažérka Zuzana Baloghová zo siete Jerónimo Martins.

Centrum pre liečbu drogových závislostí varuje pred rizikami tažkého epizodického pitia alkoholu (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Okrem potravinových reťazcov sa na Slovensku objaví v novom roku aj ďalší tzv. eurový obchod, ktorým aktuálne dominuje Pepco, TEDi či Kik, informovali tvnoviny.sk. Príchod avizoval reťazec Woolworth, ktorý otvorí predajňu koncom roka 2025. Túto informáciu potvrdil aj Roland Rissel z tlačového oddelenie Woolworthu. „Môžeme potvrdiť, že sa chystáme vstúpiť na trhy na Slovensku a v Česku. V súčasnosti rokujeme so správcami nehnuteľností v oboch krajinách a mierime k finálnym nájomným zmluvám.“ Tento reťazec sa zameriava na predaj domácich potrieb, elektroniky, drogérie, ale aj oblečenia.

Po spoločnosti Hebe, ktorá otvorila predajňu v Prešove sa k sieti reťazcov predávajúcich drogériu pridá aj nemecká firma Müller. V súčasnosti pôsobí už v 9 krajinách a okrem Nemecka má predajne aj v Rakúsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Španielsku, Chorvátsku, Slovinsku, Maďarsku a na Slovensku. Svoje predajne plánujú otvoriť v priebehu roku 2025, no presný dátum zatiaľ neuviedli.

Na Slovensko si to zamierili ale aj nové fastfoody a zákazníci sa budú môcť najesť v reštauráciách Five Guys od spoločnosti Monterock, ktoré zároveň preberú aj dve existujúce pobočky vo Viedni. Firma sa chystá expandovať do Česka, Poľsko, Slovenska, ale aj Maďarska. Tento fastfood ponúka najmä hamburgery a hot-dogy, no slovenských fajnšmekrov by mohla zaujať aj ich ponuka mliečnych koktailov. Očakávaný je aj vstup svetoznámeho fastfoodu Wendy´s, ktorý v rámci európskej expanzie plánuje zaviesť ich obľúbený franšízový model aj v strenej a východnej Európe. Reťazec je známy ponukou hamburgerov a pikantných kuracích sendvičov.