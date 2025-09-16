Obľúbený diskontný reťazec má zatvoriť stovky pobočiek: Reakcia spoločnosti! TAKÁTO je situácia na Slovensku

BRATISLAVA/BERLÍN - V nemeckých mediách sa objavili špekulácie, že v Nemecku zruší známy obchodný reťazec Kik až okolo 400 predajní. Samotná spoločnosť túto informáciu nepotvrdila a uviedla, že Kik je v súčasnosti vo fáze analýzy existujúcich štruktúr. Aká je situácia na Slovensku a či sa hromadné zatváranie predajní chystá u nás, sme sa pýtali konateľa spoločnosti.
Podľa denníka Immobilien Zeitung však spoločnosť KiK v súčasnosti rokuje s prenajímateľmi o odstúpení od zmlúv. Nemecký spravodajský portál Stern v tejto súvislosti uvádza, že reťazec k úsporným krokom núti malý rast tržieb, ku ktorému prispela pretrvávajúca inflácia aj výraznejšia neochota spotrebiteľov a dočasne narušené dodávateľské reťazce. Neistotu prehĺbil aj nečakaný odchod dlhoročného generálneho riaditeľa spoločnosti Kik Patricka Zahna.
"KiK sa momentálne nachádza vo fáze analýzy existujúcich štruktúr. Naším cieľom je preskúmať naše procesy a organizáciu, identifikovať potenciál na zníženie nákladov a zvýšenie efektivity a ďalej rozvíjať spoločnosť tak, aby sme zostali pripravení na budúcnosť a konkurencieschopní aj v náročných trhových podmienkach," informoval nemecké noviny Bild hovorca spoločnosti. K samotnému zatváraniu predajní sa však jednoznačne nevyjadril.
Koľkých zamestnancov by sa prípadné zatvorenie dotklo, zatiaľ nebolo zverejnené. Spoločnosť KiK však uisťuje, že im bude ponúknuté pokračovanie v zamestnaní v iných predajniach. Zároveň spoločnosť zdôrazňuje, že väčšina z jej 4 200 predajní s celkovým počtom 32-tisíc zamestnanovv Európe funguje ziskovo a že má v úmysle pokračovať v otváraní nových predajní.
Situácia na Slovensku
Na Slovensku je obchodný reťazec Kik obľúbeným predajcom textilného tovaru a ďalšieho sortimentu, ktorý má v krajine viac ako 100 predajní. Preto sme zisťovali, či sa podobné kroky chystajú aj na našom trhu. "Rovnako ako mnohí iní veľkí maloobchodníci, aj my v KiK neustále prehodnocujeme naše európske portfólio predajní. Naším cieľom je fungovať ekonomicky udržateľným a ziskovým spôsobom – to znamená, že preverujeme obchody, ktoré nie sú dostatočne ziskové, a zvažujeme ich zatvorenie. Tieto úpravy robíme zodpovedne a s ohľadom na budúcnosť," uvedol pre Topky.sk Martin Šatný, konateľ spoločnosti KiK textil a Non-Food.
"Na Slovensku sa nedeje nič výnimočné. Počet predajní sa mení len veľmi mierne – zatvárame maximálne predajné jednotky, zvyčajne keď nájdeme vhodnejšie miesto, ktoré našim zákazníkom viac vyhovuje. Zároveň však stále počítame s expanziou na slovenskom trhu, kde vidíme veľký potenciál," avizuje Šatný.
Konateľ spoločnosti zároveň upozorňuje, že niektoré informácie, ktoré sa objavili v nemeckých médiách a následne ich prevzali slovenskí novinári, sú založené skôr na špekuláciách ako na oficiálnych rozhodnutiach. Deklaruje, že keď spoločnosť KiK robí dôležité rozhodnutia, vždy ich komunikuje priamo a transparentne.