Zvrat v smerovaní Rakúska: Koniec neutrality a vstup do NATO! Ministerka v tom má jasno

Beate Meinl-Reisingerová (Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Karadjias)

„Neutralita nás neochráni“

Podľa Meinl-Reisingerovej stojí Rakúsko tvárou v tvár dramaticky sa zhoršujúcej globálnej bezpečnostnej situácii. „Neutralita sama o sebe nás neochráni,“ vyhlásila pre Die Welt. Namiesto toho upozorňuje na potrebu intenzívnejších investícií do vlastnej obrany a posilňovania medzinárodných partnerstiev.

Ministerka zároveň priznala, že myšlienka vstupu do NATO v súčasnosti nerezonuje s väčšinou rakúskych voličov ani politikov. Napriek tomu podľa nej stojí za to otvoriť verejnú debatu o budúcnosti rakúskej obrany.

Zmena po roku 1995

Meinl-Reisingerová pripomenula, že neutralita Rakúska už nie je tým, čím bývala. Po vstupe do Európskej únie v roku 1995 sa krajina postupne viac zapája do spoločnej bezpečnostnej politiky. Spolupracuje s EÚ, vysiela vojakov do mierových misií a podieľa sa na obranných stratégiách kontinentu.

Neutralita, ako zdôraznila, sa dnes prejavuje skôr ako aktívna angažovanosť v rámci medzinárodných štruktúr než ako pasívne vyčkávanie. No zároveň varuje: „Nemôžeme si myslieť, že ak nikomu neublížime, nikto neublíži nám. To by bolo naivné.“

Ostro proti Putinovi

Ministerka zároveň ostro skritizovala ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho pokračujúcu vojenskú agresiu. „Ak by mal záujem o mier, už dávno by rokoval o prímerí,“ vyhlásila.

Obula sa aj do Donalda Trumpa, ktorý je opäť prezidentom USA. „Trump ponúkol Putinovi Krym a východ Ukrajiny takmer na zlatom podnose a zároveň vylúčil ukrajinské členstvo v NATO. A čo na to Putin? Vedie Ukrajine vyhladzovaciu vojnu ďalej,“ povedala bez obalu.

Rakúska neutralita má historické korene

Rakúska neutralita je zakotvená v ústave a vychádza zo štátnej zmluvy z roku 1955. Vďaka nej získala krajina suverenitu po tom, čo bola po druhej svetovej vojne pod správou štyroch víťazných mocností – USA, Veľkej Británie, Francúzska a Sovietskeho zväzu.

Dnes je Rakúsko súčasťou programu Partnerstvo za mier, ktorý umožňuje úzku spoluprácu s NATO bez formálneho členstva. Táto forma „aktívnej neutrality“ doteraz vyhovovala väčšine obyvateľov. Či sa však tento konsenzus nezlomí pod tlakom globálneho vývoja, je otázkou najbližších rokov.