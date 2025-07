Nové desivé detaily z leteckej katastrofy v Rusku: Pilot urobil osudovú chybu! Zomrelo takmer 50 ľudí

Trosky havarovaného stroja. (Zdroj: SITA/Russian Investigative Committee via AP)

Pád v druhej fáze pristávania

Stroj typu Antonov An-24 odštartoval z mesta Chabarovsk a mal po medzipristátí doraziť do Tyndy – približne 5000 kilometrov od Moskvy. Počas druhého pokusu o pristátie sa lietadlo náhle stratilo z radarov. Posádka nehlásila žiadne technické problémy a ešte pred odletom absolvovalo lietadlo technickú kontrolu, pri ktorej sa vraj nezistili žiadne poruchy.

Vrak bol nájdený 15 kilometrov od letiska, pričom okolie tvorí ťažko dostupná močaristá krajina a hustá sibírska taiga. Územie je riedko obývané, čo výrazne komplikovalo záchranné práce.

Historicky starý stroj: 50-ročný Antonov An-24

Zrútené lietadlo patrilo k typu, ktorý patrí medzi najstaršie stále prevádzkované dopravné stroje na svete. Výroba modelu An-24 sa začala už začiatkom 60. rokov. Konkrétny stroj mal približne 50 rokov, no podľa médií mal platnú licenciu až do roku 2036. Tento paradox vyvoláva otázky o bezpečnostných štandardoch v regióne.

(Zdroj: SITA/Russian Investigative Committee via AP)

Korupcia a nedbalosť ako súčasť systému?

Hoci sa technická prehliadka pred odletom oficiálne konala, viaceré správy upozorňujú, že v Rusku sú bezpečnostné kontroly často len formálnou fraškou. Korupcia v oblasti leteckej dopravy je podľa analytikov bežným javom. V tomto prípade však vyšetrovatelia nateraz uprednostňujú teóriu ľudskej chyby. Posádka údajne v náročných poveternostných podmienkach zle odhadla výšku a zrejme zachytila korunu stromu.

Nebol to prvý incident

Lietadlá An-24 prevádzkujú v Rusku najmä menšie regionálne aerolinky, ktoré často bojujú s nedostatkom financií. Od roku 2018 došlo s týmto typom stroja minimálne k štyrom incidentom.

V marci 2025 napríklad žiadala posádka iného lietadla rovnakého typu o núdzový návrat krátko po štarte – kvôli výpadku komunikačnej techniky. V inom prípade stroj na letisku v Irkutsku neudržal dráhu a narazil do osvetlenia. Tieto incidenty sa zaobišli bez obetí. Dnešná havária však ukázala, že štatistiky a varovania už nestačia – tentoraz išlo o životy.

Drsné varovanie pre ruské letectvo

Hoci Rusko deklaruje, že jeho letecký park je stále schopný prevádzky, realita ukazuje krutú pravdu: starnúce stroje, zanedbané údržby a podfinancované regionálne letecké spoločnosti tvoria koktail, ktorý sa môže kedykoľvek zmeniť na smrteľnú pascu.

Vyšetrovanie tragédie pri Tynde pokračuje, no s každou ďalšou podobnou haváriou rastie tlak na to, aby sa staré lietadlá definitívne vyradili z prevádzky. Táto nehoda by mohla byť posledným signálom, ktorý ruské letectvo už nemôže ignorovať.