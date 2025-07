V roku 2024 súdy rozviedli viac ako 8-tisíc manželstiev: Návrhov na rozvod prišlo cez 10-tisíc

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Súdy v SR rozviedli v minulom roku 8397 manželstiev, čo predstavuje 90,64 percenta z počtu podaných návrhov na rozvod manželstva. Na okresné súdy došlo spolu 10 448 návrhov na rozvod manželstva. Je to o 126 návrhov viac ako v roku 2023. V sledovanom období piatich rokov je to nárast o 0,51 percenta oproti roku 2020. Vyplýva to zo štatistickej ročenky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR za rok 2024, ktorú zverejnilo na svojom webe.