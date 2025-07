Dráma vo vzduchu: Dopravné lietadlo sa takmer zrazilo s bombardérom! Pilot musel urobiť riskantný manéver

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

B-52 vo výške civilného letu

Let Embraer 175 s 76 miestami na palube smeroval v sobotu z Minneapolisu na regionálne letisko v meste Minot. Krátko pred pristátím sa na pravej strane lietadla zjavil Boeing B-52 Stratofortress – legendárny americký bombardér schopný niesť jadrové zbrane. Obrovské vojenské lietadlo sa podľa očitých svedkov priblížilo na nebezpečne malú vzdialenosť.

Pilot zareagoval okamžite. Agresívnym, no precíznym manévrom otočil stroj a zaradil sa za bombardér, čím zabránil možnej katastrofe. Ako neskôr povedal v kokpite: „Ospravedlňujem sa za ten manéver. Ale toto sa jednoducho nedeje. Neviem, prečo nás nikto nevaroval. Letisko má radar. Mali vedieť, že tam letí B-52.“

Radar nefungoval – v civilnom sektore

Incident podľa dostupných informácií súvisí s tým, že regionálne letisko v Minote nemá radarovú kontrolu pre civilné lety. Letová prevádzka tam funguje na základe vizuálneho kontaktu. Pre vojenské stroje radar k dispozícii je, no medzičasom nastalo zlyhanie koordinácie.

Letová kontrola podľa výpovede pilota udelila povolenie na pristátie príliš skoro, čo znamenalo, že sa oba stroje ocitli v tom istom vzdušnom priestore.

„Odbočte doprava!“ – „Tam je lietadlo!“ – „Tak doľava!“

Záznam z TikToku zachytáva rozhlasovú komunikáciu pilota s letovou kontrolou. Z jeho slov cítiť šok a frustráciu: „Cestujúci na pravej strane si ho asi všimli. Nikto nás nevaroval. Letová kontrola povedala: 'Odbočte doprava.' Ja na to: 'Tam je lietadlo.' A oni: 'Tak doľava.'“

Na palube panoval čudný pokoj, no viacerí cítili paniku

Jedna z cestujúcich pre KFYR TV neskôr uviedla, že v lietadle vládla „zvláštne pokojná atmosféra“. Sama prežívala vnútornú paniku, no snažila sa to nedávať najavo. Po pristátí počula, ako sa ľudia rozprávajú o tom, čo sa stalo: „Niekto to videl zo zeme. Druhé lietadlo letelo tak nízko, že preletelo priamo pod nami.“

Cestujúci po pristátí pilotovi dlho a nahlas tlieskali. Bol to jeho rýchly úsudok, ktorý zrejme zachránil životy.

Ticho z Pentagonu, vyšetrovanie beží

Let prevádzkovala spoločnosť SkyWest v mene aeroliniek Delta, ktorá už oznámila interné vyšetrovanie incidentu. Americké vojenské úrady sa k incidentu doteraz nevyjadrili.

B-52 Stratofortress, ktorú svet pozná už od roku 1952, je osemmotorový bombardér schopný niesť jadrové aj konvenčné zbrane, vrátane riadených striel a mín. Zo 744 postavených kusov je dodnes aktívnych 76 – a 26 z nich je dislokovaných práve na základni v Minote.